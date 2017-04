Jarnach, der nach eigener Aussage mit zwölf Jahren schon Rock’n’Roller werden wollte, spielte mehr als vier Jahrzehnte unter seinem Künstlernamen Mr. Piggi als Live-Pianist und Keyboarder in der Hamburger Musikwelt. U. a. mit den Rattles oder im Duett mit dem Git­arristen und Sänger Ralf “Franny” Hartma­nn. Vielen ist er bekannt als schweigsame „Schildkröte“ aus der Comedy-Serie „Ditt­sche“ mit Olli Dittrich – und für seinen be­rühmten Satz: „Halt die Klappe, ich hab Fei­erabend!“ Jarnach starb im Alter von 73 Jahren nach einem Krankenhaus-Aufenthalt in Hamburg. Mit einem Gedächtniskonzert zu Gunsten einer karitativen Einrichtung wollen Freunde und Weggefährten jetzt an den ein­zigartigen Musiker und Menschen erinnern. Live: Die Bietels (Olli Dittrich, Jon Flemmi­ng Olsen, Knut Hartmann, Ralf “Franny” Hartmann), The Bonds (Nils Taby, Peter Hesslein, Zappo Lüngen), The Giants (Eg­gert Johannsen, George Mavros, Zappo Lüngen, Peter Hesslein), Die Piggi Band (Ralf “Franny” Hartmann, Dieter Horns, Niels Taby), Suzie & The Seniors (Patricia Butt, Olaf Kuchenbecker, Chris Kieviet, Ralf “Franny” Hartmann, Knut Hartma­nn) u. v. m.

