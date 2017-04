Jetzt reihen sich auch die musikalischen See­männer aus Schleswig-Holstein in die Traditi­on der Akustik-Konzerte ein: Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen (Ges., Git., B., Dr.), Axel Stosberg (Ges., Mundharm., Perc.), Bjö­rn Both (Ges., Git., B.), Andreas Fahnert (Ges., Git.) und Multiinstrumentalist Peter David „Pete“ Sage steuern unter dem Motto „Die Ruhe vor dem Sturm“ in seichte Gewäs­ser.

