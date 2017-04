OXMOX präsentiert: BETH HART, 16.05., Laeiszhalle

Ihre Unberechenbarkeit war bislang das Markenzeichen der 44-jährigen US-Musikerin Beth Hart: Auf ihren Platten tobte sie durch die diversen Genres, ihre Stimme variierte dabei immer zwischen fast schon kreischendem Schreien und gefühlvollem Soulgesang. Und auch ihre Karriere glich einer Berg- und Talfahrt mit längeren Pausen: 1993 erschien ihr Debüt »Beth Hart and the Oceans of Soul«, mit ihrer letzten CD »Better than Home« stürmte sie 2015 die Charts. Im Herbst 2016 brachte Beth Hart nun ihr neues Studioalbum auf den Markt: »Fire on the Floor«.

