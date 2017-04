Die schwedischen Meister des Okkult-Rock – um Papa Emeritus und seine Group of Nameless Ghouls – schenken dem deutsch­en Publikum erneut ihre Gnade der Anwe­senheit und bringen ihr aktuelles Bühnenri­tual „Popestar“ nach Hamburg. Die im September 2016 veröffentlichte EP beinhal­tet die Single „Square Hammer“ sowie In­terpretationen von Echo and the Bunny­men, Simian Mobile Disco oder Euryth­mics.

