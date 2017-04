OXMOX Theater-Tipp: SOY DE CUBA, 05.04., Mehr! Theater

Feurige Son-Klänge erfüllen die Luft, eine Handvoll junger Menschen legt spontan eine Tanzsession aufs Pflaster, während unter den Arkaden verwitterter Palazzi alteingesessene Habaneros über Gott und die Welt philoso­phieren … Kuba verkörpert die Lust am Le­ben, am Tanz und an der Musik. Soy de Cuba bringt die Stimmung der karibischen Insel nach Hamburg: Authentische Filmaufnahmen ziehen über eine Großbildleinwand mitten hinein, in die unverwechselbare Kulisse Ha­vannas. Tänze zu pulsierenden Rhythmen, Sänger voller Temperament, eine hochkarätige Live-Band, erstklassige Tänzer und eine be­wegende Liebesgeschichte stehen im Mittel­punkt des Tanzmusicals.

