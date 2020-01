OXMOX-Mitarbeiter-Poll 2019

Wer hat gerockt, was hat geschockt? OXMOX hat das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Mit dem Ergebnis: Vieles war gut, manches war schle­cht. Aber: Es hätte schlimmer kommen können!

1. Beliebteste Hamburger Band/Interpret

2. Beliebteste deutsche Band/Interpret

3. Beliebteste Band/Interpret international

4. Beliebtester Newcomer

5. Beliebteste Live-Location

6. Album des Jahres

7. Beliebtestes Kino

8. Beliebtester Club

9. Bestes Konzert

10. Beliebtestes Restaurant

11. Beliebteste Bar/Café

12. Beliebtestes Theater

13. Highlight des Jahres

14. Aufreger des Jahres

Roxy Schulz

1. Baufinger

2. Selig

3. Rolling Stones

4. Bad Wolves

5. Große Freheit 36

7. Kopfkino

8. H1

9. Robbie Williams

10. TA Vegan

11. Tortue

12. Kehrwieder Theater

13. HAMBURG BANDCONTEST Finale

14. LPT/ Tierquäler und alle, die schweigen, obwohl sie es besser wissen

Stefanie Ohl

1. Samy Deluxe

2. Clueso

3. Sublime

4. Maggie Rogers

5. Open air

6. Dendemann – Da nich für!

7. Hansa Filmstudio

8. Roschinsky´s

9. HAMBURG-BANDCONTEST Finale

10. Luigi´s

11. Koffeinschmiede

13. Deutschland-Tour

Klaus M. Schulz

1. Käpt‘n Kaos Club

2. Panik Orchester/ Fettes Brot

3. Rolling Stones/ Foo Fighters

4. Baufinger, #arrested

5. Grosse Freiheit 36

7. UCI

8. Käpt‘n Kaos Club

9. Randy Hansen, DTBC

10. Blockhouse HBF

11. Frau Möller, Schachcafé

12. Imperial Theater

13. unser jüngster Hund, neue Verlagsräume

14. Kriegsverbrecher-Industrie

Claudia von Bihl

1.Night Demon

2. Cleansweep

3. Ghost

4. Midnight Prey

5. Bambi Galore, Wacken

6. Die Krupps/Vision 2020

7. UCI Wandsbek

8. Hausverbot, Night Light

9. Ghost, Entombed AD, Them

10. Meine Küche

11. Weihnachtsmarkt

12. Imperial Theater

13. Andreas

14. Any promotion would be good promotion

Andreas Arndt

1. Nils Wülker

2. Kraftwerk

3. Zero 7

4. orja Smith

5. Hamburger Stadtpark

6. Nils Wülker – Decade live

7. Magazin Winterhude

8. H1 Club & Lounge

9. The Analogues

10. Basil & Mars

11. Favorita

12. Thalia Theater

13. Das gesamte gemeinsame Jahr mit meiner Liebe

14. Die Hamburger Verkehrssituation einschl. der teuren HVV-Preise

Hejdi Rec

1. Jan Delay

2. Seeed

5. Grosse Freiheit/Barclaycard Arena

7. UCI

10. Jim Block

11. BarCelona

12. Stage Theater

Anna Brauer 1. Fettes Brot 2. Schandmaul 3. Placebo 4. Bourbon Preachers 5. Grosse Freiheit 36 6. Nordlicht (Versengold) 7. STUDIO Filmtheater Kiel 8. Knust 9. Frank Iero 10. Tibet Restaurant Sülldorf 11. Café May 12. Imperial Theatee 13. Umzug nach HH 14. Nicht aufregen, nur wundern

Maxi Luther



2. Donots

3. Green Day, Dropkick Murphys, Refused

4. Billie Eilish

5. Grosse Freiheit 36

6. Sabaton – The Great War

7. Cinemaxx Dammtor

8. Molotow

9. SWMRS, Twenty One Pilots

10. San Burrito

11. Café May

12. Imperial Theater

13. Anna

14. LPT-Skandal

Anna Hesse

2. K.I.Z

3. blackbear

4. Gabriel Black

5. Große Freiheit 36

6. ANONYMOUS

7. CinemaxX Hamburg Dammtor

9. blackbear – Docks, 03.10.

13. Kauf von Assassin’s Creed Odyssey

14. LPD

Nasrin Abdul

1. Udo Lindenberg, Love Newkirk

2. Herbert Grönemeyer, Samra

3. Metallica, Mozzik, Getinjo

4. Soltoros, Gun called Britney, Mirage Band 8

5. Marias Ballroom

6. King Lori

7. UCI Mundsburg

8. Grosse Freiheit 36, Indra, Drafthouse

9. Bad Schwartau Festival am 17.8.19

10. VISTRO, Schachcafe

11. Backlava, VISTRO

12. Deutsches Schauspielhaus

13. Piraten Action im Theater Grevesmühlen,

Salon St.George PopArt Charity Vernissage

14. Todeslabor LPT

Delia Koch

1. Dendemann

2. Prezident

3. Tash Sultana

4. Peggy Gou

5. Mojo Club

6. The Dead South – Sugar & Joy

7. Cinemaxx Dammtor

8. Fundbureau

9. Stavroz im Mojo Club

10. Leche de Tigre

11. Taugenichts Bar, Berliner Betrüger

12. Delphi Showpalast

13. Umzug meiner liebsten Menschen nach Hamburg

14. geplanter Großeinsatz der Polizei beim Fusion Festival

Francisco Serwas

1. Dendemann

2. TRAILERPARK

3. TRAILERPARK

4. Der Yachtklub

5. Wacken & Wutzrock

6. Alan Walker – Different World

7. Savoy

8. Pudel

9. Alligatoah auf Wacken

10. Sala Thai & Hooters St.Pauli

11. Alt Hamburg

12. Komödie Winterhuder Fährhaus

13. Festivals & Schlager Move

14. Ich reg mich nicht auf.

Majd Awad

(Mitte 😉 )

1. Love Newkirk, Bosse, Käpt Kaos

2. Soltoros

3. Amr Diab

4. Mirage Band 8

5.Marias Ballroom, Indra

7. UCI Mundsburg

8. Grosse Freiheit 36, Drafthouse

9. Omar Suleiman

10. Syrisches Restaurant Shawarma Marina, VISTRO

11. VISTRO

12.Deutsches Schauspielhaus

13. Weihnachtsfeierzauber, Hamburg Bandcontest

14. LPT Todeslabor

Gniechel

1. Die Tüdelband

2. Stoppok

3. Vulfpeck

4. Rezo

5. Drafthouse (Saufreundliches Personal)

6. “Album 1” von Marti Fischer

7. Cinemaxx Dammtor (In den Sesseln)

8. Disney Club

9. Hamburg Bandcontest;)

10. Froindlichst

11. Elbgold

12. Metropol Theater in Bremen

13. Hab die Rolle des “Lukas” im Jim Knopf Musical bekommen

14. So einige Wahlergebnisse

Henning Wehland

(Credit: Ricarda Spiegel)

1. Deichkind

2. Swiss und die Andern

3. 21 Pilots

4. Apache 2017

5. Grünspan

6. Papa Roach – Who Do You Trust

8. Mojo

9. Fettes Brot – Barclaycard Arena

10. Bullerei

13. Veröffentlichung meiner Platte „Gesetz der Toleranz“

14. Kritik an Greta Thunberg

Michael Förster

1.) The Rattles

2. Udo Lindenberg

3. ACDC

4. Baufinger

5. Grosse Freiheit 36

6. The Who

8. Cotton Club

9. Cher

10. Daniel Wischer

11. Cockrailbar im Hotel Hafen Hamburg

12. Komödie Winterhuder Fährhaus

13. Urlaub mit unserer Enkelin

14. Donald Trump (Trumpel) zum 2. Mal in Folge