Review: ROYAL REPUBLIC 18.02., Große Freiheit 36

Auf ihrer „Weekend Man“-Tour statteten Adam Grahn (32, Ges.) und Co. Hamburg zum zweiten Mal einen Besuch ab. Mit „Wh­en I See You Dance With Another“ betrat das Quartett die Bühne des ausverkauften Clubs. In den folgenden 1 ½ Stunden gab es einen Mix aus hervorragenden Songs wie „Baby“ oder „Tommy Gun“, sowie lustige Anekdoten des Sängers. Auch der Geburtstag von Per (36, Dr.) wurde gefeiert. Mit der Live-Pre­miere von „American Dream“ und „Full Ste­am Space Machine“ wurde das Publikum glü­cklich in die Nacht entlassen.

