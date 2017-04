Rock im Park ist ausverkauft!

75.000 Festivaltickets restlos vergriffen

Ab sofort limitierte Tagesticket-Kontingente

Rock im Park hat seine Spitzenposition als populärstes süddeutsches Festival erneut kraftvoll unter Beweis gestellt. Bereits zwei Monate vor dem Open-Air Ereignis (02.- 04. Juni) sind alle 75.000 Festival-Tickets restlos ausverkauft! Jetzt gehen die limitierten Tagesticket-Kontingente für jeden einzelnen Festivaltag ohne Park- und Campingberechtigung in den Verkauf.

Freitag, 02. Juni (Die Toten Hosen, Beatsteaks, Kraftklub, Beginner, Wirtz, Sum 41, 187 Strassenbande,

Bonez MC & RAF Camora, Donots, Crystal Fighters, Dat Adam, Machine Gun Kelly, U.V.M.)

85,00 €

Samstag, 03. Juni (System Of A Down, Prophets Of Rage, Macklemore & Ryan Lewis,

AnnenMayKantereit, Alter Bridge, Airbourne, Genetikk, Jake Bugg, Feine Sahne Fischfilet, Gojira,

Henning Wehland, Nimo, U.V.M)

85,00 €

Sonntag, 04. Juni (Rammstein, Broilers, Marteria, Bastille, Five Finger Death Punch, Liam Gallagher,

Rag’n’Bone Man, In Flames, Simple Plan, Rival Sons, Clutch, U.V.M.)

90,00 €

Die Preise verstehen sich inkl. Vorverkaufsgebühren. Hinzu kommen ggfs. Buchungs- und evtl.

Versandgebühren.

Tickets sind unter www.eventim.de und www.ticketmaster.de verfügbar. Hardtickets sind exklusiv unter

www.rock-im-park.com erhältlich.

Rock im Park

Rock am Ring

2. – 4. Juni 2017

187 STRASSENBANDE

AIRBOURNE

ALTER BRIDGE

ANNENMAYKANTEREIT

AS LIONS

BASEMENT

BASTILLE

BEARTOOTH

BEATSTEAKS

BEGINNER

BONAPARTE

BONEZ MC & RAF CAMORA

BROILERS

CHEFBOSS

CLUTCH

CODE ORANGE

CRYSTAL FIGHTERS

DAT ADAM

DEAD!

DIE TOTEN HOSEN

DONOTS

EGOTRONIC

FEINE SAHNE FISCHFILET

FIVE FINGER DEATH PUNCH

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

GENETIKK

GOJIRA

GREYWIND

HENNING WEHLAND

IN FLAMES

JAKE BUGG

KAISER FRANZ JOSEF

KRAFTKLUB

LIAM GALLAGHER

LOWER THAN ATLANTIS

MACHINE GUN KELLY

MACKLEMORE & RYAN LEWIS

MARTERIA

ME AND THAT MAN

MOTIONLESS IN WHITE

NIMO

NOTHING MORE

OKTA LOGUE

PERTURBATOR

PIERCE THE VEIL

PROPHETS OF RAGE

RAG ́N ́BONE MAN

RAMMSTEIN

RAZZ

RED SUN RISING

RIVAL SONS

SCHMUTZKI

SCHNIPO SCHRANKE

SHVPES

SIMPLE PLAN

SKINDRED

SLAVES

SLEEPING WITH SIRENS

SUICIDE SILENCE

SUM 41

SYSTEM OF A DOWN

THE LIVING END

WELSHLY ARMS

WIRTZ

U.A.

