ROCKEN UNTER FREIEM HIMMEL

15.04. Impericon Festival

Leipzig, ab € 39,50

Anti-Flag, Asking Alexandria, Astroid Boys, Being As An Ocean, Breakdown Of Sanity, Caliban, Carnifex, Casey, Ignite, In Hearts Wake, Miss May I, Parkway Drive, Science Of Sleep, Sick Of It All, Stick To Your Guns, Swiss & Die Andern, Thy Art Is Murder, Wolf Down, u. a. impericon.com

11.-15.05. L-Beach Festival

Weissenhäuser Strand, ab € 99,-

Stefanie Heinzmann, BOY, Glasperlenspiel, Grossstadt­geflüster, Amanda Rheaume, Nessi, Betty, Sara Hartmann, Two Bears North, Tyna, Ela Querfeld, Balu, Whitney Day, Miss Betty Ford, Ployceebell & Pling, Turbodisko 3000, DJ Blue..s, DJ Monique, Miss van Biss, u. a. l-beach.com

12.-21.05. Masala Weltbeat Festival

Hannover, ab € 50,-

New York Gypsy Allstars, Perlatentia, Soweto Soul, Salif Keita, Adesa, Papa Julius & Zion Nexus, Oana Catalina Chitu, Bossarenova, Belcirque, Delgres, Omar Sosa, Buka­hara, La Dame Blanche, Inna Modja, Systema Solar, u. a. masala-festival.de

12.-14.05. Sunshine Reggae Festival

Lauterbourg (Frankreich), ab € 18,35

Zion‘Sound, Vitamin X, Black Prophet, Djidjolé, Dan Bawa­kaz, Delphine, The Twinkle Brothers, Selecta Antwan, Joe Pilgrim & The Ligerians, Upliftment Band, Mama Sun Sys­tème, Jaqee, u. a. sunshinereggaefestival.com

02.-04.06. Rock im Park

Nürnberg, ab € 195,-

187 Strassenbande, Airbourne, Alter Bridge, AnnenMay­Kantereit, As Lions, Basement, Bastille, Beartooth, Beatsteaks, Beginner, Bonaparte, Bonez MC & Raf Camora, Broilers, Chefboss, Clutch, Code Orange, Crystal Fighters, Dat Adam, Dead!, Die Toten Hosen, Donots, Egotronic, Feine Sahne Fischfilet, Five Finger Death Punch, Frank Carter & The Rattlesnakes, Genetikk, Gojira, Greywind, In Flames, Jake Bugg, Kaiser Franz Josef, Kraftklub, Liam Gallagher, Lower Than Atlantis, Machine Gun Kelly, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Me And That Man, Motionless In White, Nimo, Nothing More, Okta Logue, Perturbartor, Pierce The Veil, Prophets Of Rage, Rag’n‘Bone Man, Rammstein, Razz, Red Sun Rising, Rival Sons, Schmutzki, Schnipo Schranke, Shvpes, Simple Plan, Skindred, Slaves, Sleeping With Sirens, Suicide Silence, Sum 41, System Of A Down, The Living Dead, Welshly Arms, Henning Wehland, Wirtz, u. a. rock-im-park.com

02.-04.06. Rock am Ring

Nürburgring, ab € 195,-

187 Strassenbande, Airbourne, Alter Bridge, AnnenMay­Kantereit, As Lions, Basement, Bastille, Beartooth, Beatsteaks, Beginner, Bonaparte, Bonez MC & Raf Camora, Broilers, Chefboss, Clutch, Code Orange, Crystal Fighters, Dat Adam, Dead!, Die Toten Hosen, Donots, Egotronic, Feine Sahne Fischfilet, Five Finger Death Punch, Frank Carter & The Rattlesnakes, Genetikk, Gojira, Greywind, In Flames, Jake Bugg, Kaiser Franz Josef, Kraftklub, Liam Gallagher, Lower Than Atlantis, Machine Gun Kelly, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Me And That Man, Motionless In White, Nimo, Nothing More, Okta Logue, Perturbartor, Pierce The Veil, Prophets Of Rage, Rag’n’Bone Man, Rammstein, Razz, Red Sun Rising, Rival Sons, Schmutzki, Schnipo Schranke, Shvpes, Simple Plan, Skindred, Slaves, Sleeping With Sirens, Suicide Silence, Sum 41, System Of A Down, The Living Dead, Welshly Arms, Henning Wehland, Wirtz, u. a. rock-am-ring.com

02.-04.06. RockHard Festival

Gelsenkirchen, ab € 87,90

Opeth, Behemoth, Blues Pills, Fates Warning, D-A-D, Exo­dus, Candlemass, Ross The Boss, Asphyx, The Dead Daisies, Skyclad, Secrets Of The Moon, Mantar, Ketzer, Blood Cere­mony, Robert Pehrsson’s Humbucker, Night Demon, Dust Bolt, u. a. rockhard.de

08.-10.06. Greenfield Festival

Interlaken (Schweiz), ab € 120,-

Green Day, Blink-182, In Flames, Five Finger Death Punch, Eluveitie, Kraftklub, Rancid, A Day To Rememeber, Apocalyptica, In Extremo, Gogol Bordello, Sum 41, Kreator, Powerwolf, Royal Republic, Me First And The Gimme Gimmes, Suicide Silence, Of Mice & Men, Architects, Callejon, You Me At Six, Against Me!, Every Time I Die, Breakdown Of Sanity, Donots, Pierce Of The Veil, Touché Amoré, Emil Bulls, Skinny Lister, Subway To Sally, Epica, Equilibrium, Combichrist, Letzte Instanz, Lord Of The Lost, Hämatom, Megaherz, Unzucht, Versengold, u. a. greenfield­festival.ch

24.06.-01.07. Roskilde Festival

Roskilde (Dänemark), ab € 134,-

67, Afenginn, Arcade Fire, BCUC, Black String, Blink-182, Blood Command, Cashmere Cat, Erasure, Foo Fighters, G-Eazy, Hieroglyphic Being, Jenny Hval, Jagwar Ma, Justice, Kano, Kellermensch, The Lumineers, Marching Church, Mats Gustafsson’s Nu Ensemble ”Hidros Zap”, Moderat, Modeselektor, Kevin Morby, Møme, Neurosis, Of Mice & Men, Angel Olsen, Pig Destroyer, Margo Price, Princess Nokia, Red Fang, Romperayo, Solange, Svin, Trentemoeller, Vanishing Twin, Viagra Boys, Warpaint, Wiki, u. a. roskilde-festival.dk

29.06.-01.07. Metal Frenzy

Gardelegen, ab € 34,-

Abort Once Around, Amorphis, Asator, Black Messiah, Bloodland, Born From Pain, Crushing Caspars, Desolated, Evil Invaders, Firtan, Cutalax, Heidevolk, Illdisposed, Kra­wallbrüder, Macbeth, Nailed To Obscurity, Nameless Di­sease, Sin Arrest, Tempest, The Unguided, Victorius, Virtue Concept, Visions Of Atlantis, Stratovarius, Destruction, Völkerball, Fleshgod Apocalypse, Tankard, Rage, Vader, Krawallbrüder, u. a. metal-frenzy.de

13.-16.07. Airbeat One

Neustadt-Glewe, ab € 59,-

Felix Jaehn, Armin van Buuren, Axwell ^ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Don Diablo, Head-hunterz, Oliver Heldens, Ostblockschlampen, Tiesto, Tujamo, Vinai, Will Sparks, W&W, Angerfist, At­mozfears, B-Front, Brennan Heat, Charly Lownoise & Mental Theo, Coone, Da Tweekaz, Day Din, Evil Activities, Korsakoff, NCBM, Noisecontrollers, Partyraiser, Psyko Punkz, Ran-D, Wasted Penguinz, Wildstylez, Zatox, Alle Farben, Gestört aber GeiL, Lost Frequencies, Mike Perry, Bliss, Bubble, Captain Hook, Coming Soon, Klofpgeister, Liquid Soul, Neelix, Skazi, u. a. airbeat-one.de

27.-30.07. Helene Beach Festival

Frankfurt (Oder), ab € 89,-

Alfred Heinrichs, Alle Farben, Amelie Lens, Amokkoma, Analog Agenda, Antilopengang, Bebetta, BEC, Bomben­produkt, Borecki, Bosse, Britta Arnold, Carlo Ruetz, Celo & Abdi, CR7Z, Christough! & Danny D., Crusher, Dame, Deby Cage, Dekai, Dennis Concorde, Die Orsons, DJ Emerson, DJ Reaf, Drunken Masters, Enrico Sangiuliano, Eskei83, Freaktekk, Gebrüder Brett, Gestört aber GeiL, Gregor Tresher, Großstadtgeflüster, Haftbefehl, Hanne&­Lore, Hefty, HGich.T, Holger Nielson, Ill Patron vs Kanna­diss, Joris, Julian Wassermann, Junge Junge, Kate Kaputto, K.I.Z, Klaudia Gawlas, Komakasper, Kool Savas, Kopf & Hörer, Leigh Johnson, Lovra, Madsen, Matt Morra, MC Bomber, Megaloh, Mel Beatz, Michael Klein, Milliarden, Monkey Safari, Morris Stegink, Nogge, Ostblockschlampen, Pan-Pot, Panik Pop, Patrick Arbez, Plastik Funk, Pretty Pink, Raf Camora, René Bourgeois, Roman Lindau, Schluck den Druck, Schmutzki, Seizo, Sero, Smile and Burn, Sport­freunde Stiller, Stephan Hinz, Stereo Express, Swiss & Die Anderen, The Reason Y, Thomas Lizzara, Thomas Schu­macher, Tiavo, Turbobier, Two Magics, Victor Ruiz, Vintekk, Weekend, Wee-O, Yetti Meißner, u. a. helene-beach-festival.de

28.+29.07. Rostock Rockt

Rostock, ab € 39,90

Beginner, Samy Deluxe & Band, Wincent Weiss, Grossstadtgeflüster, Lions Head, Ace Tee & Kwam.E, u. a. rostockrockt.de

03.-05.08. Wacken Open Air

Wacken, ab € 220,-

Volbeat, Avantasia, Powerwolf, Amon Amarth, Annihilator, Apocalyptica, Architects, ASP, Fates Warning, Kreator, Sonata Arctica, Alice Cooper, Status Quo, Marilyn Manson, Twilight Force, Saltatio Mortis, Megadeth, Trivium, Ugly Kid Joe, Emil Bulls, Europe, Grave Digger, Hämatom, Heaven Shall Burn, J.B.O., Max & Iggor Cavalera, Uli Jon Roth, u. a. wacken.com

10.-13.08. Taubertal Festival

Rothenburg ob der Tauber, ab € 61,50

Rise Against, The Amity Affliction, Jennifer Rostock, Blues Pills, Kyle Gass, Fiddler‘s Green, Tim Vantol, Marathon­mann, Liedfett, Casper, Biffy Clyro, Anti-Flag, Django 3000, Watsky, Von Wegen Lisbeth, Heisskalt, Bukhara, Billy Talent, Alligatoah, In Extremo, Itchy Poopzkid, Antilopen Gang, Skinny Lister, BRKN, u. a. taubertal-festival.de

16.-19.08., Chiemsee Summer

Übersee, ab € 129,-

Casper, Billy Talent, The Offspring, Biffy Clyro, Beginner, Scooter, Clueso, SDP, Wanda, Jennifer Rostock, 257ers, Kontra K, Royal Republic, SSIO, Irie Révoltés, Frittenbude, Zebrahead, OK Kid, Ohrbooten, Turbostaat, Antilopen Gang, Heisskalt, Mad Caddies, Django 3000, Fiva X JRBB, SXTN, Schmutzki, Neonschwarz, Drunken Masters, Tonbandgerät, The Lytics, u. a. chiemsee-summer.de

