CYPRESS HILL – Black Sunday Jubiläums Tour 2023 oder warum ein Fischkopp ins ‘Herrgottsbscheiserle Land’ reist

15.08. 2023 Stuttgart, Porsche Arena.

Der Rockasmurf ist unterwegs im Auftrag des….ne, warte – falscher Film. Rewind…..

Anfang der 90er waren wir die Könige der Straße unserer Stadt. Oder besser, wir hielten uns dafür. Gegelte Haare, Sonnenbrille, Bandanas mit Gangfarben am Handgelenk und am Hosenbund, weiße Shirts, darüber Hemden- natürlich nur mit dem obersten Kragenknopf geschlossen. Darunter die dicke Panzerkette, an den Füßen hohe Sneaker. ‘Vatos Locos Forever’ war unser Lebensmotto, Gangfilme waren halt das dicke ‘Must see’. Und Musik? Natürlich nur vom Feinsten. DELINQUENT HABITS, HOUSE OF PAIN, PUBLIC ENEMY und natürlich die unangefochtenen CYPRESS HILL. Wir waren Kings. Kings der Kleinstadt. Aber immerhin Kings.

30 Jahre später ist davon nicht viel geblieben. Außer CYPRESS HILL. Und so macht sich der Rockasmurf als inzwischen langjähriger Kuttenträger und Metalhead auf den knapp 800km langen Weg ins Schwabenländle um die alten Bongheads B-REAL, SEN DOG, DJ MUGGS und ERIC BOBO live zu erleben. In der Arena angekommen fällt eins sofort ins Auge: hier laufen keine Apache 207 Fanboys rum, keine Shirts von Straßenbande 187 oder ähnlichen Neo Hip Hop Möchtegerngangstern sind zu sehen, hier ist eine 100%ige Old School Crowd am Start. Shirts der Bands, die ich anfangs erwähnte stehen hier in gewohnter Einheit neben Metalheads mit Borknagar und Slayer Shirts, Punks der alten Schule sind hier ebenso vertreten wie Rödelheim-Hartreim Freaks. Und ja – das ist nicht ungewöhnlich, haben CYPRESS HILL wie viele Old School Rap Kapellen wie ONYX oder BOO-YAA T.R.I.B.E. Schon von jeher erfolgreiche Kollaborationen mit der Metalszene vorzuweisen, der legendäre JUDGMENT NIGHT Sampler findet sich heute noch in einem Großteil der LP und CD Sammlungen der Metalszene.

Als Supportact tritt KEZ auf. Der Baden Badener Hip Hoper, der sich mit seinen Stil schon eher an diversen Oldschool Recken orientiert, gibt gute 30min alles um das Publikum anzuheizen.

Nach einer kurzen Umbaupause ist es dann soweit.

DJ LORD übernimmt das Ruder auf der Bühne und feuert ein DJ Set ab, das dem Nachwuchs an den Turntables die Schweißperlen auf die Stirn und dem Publikum den Teufel in die Füße treibt. Wer so gechillt Samples von Metallica und James Brown, Arthur Browns’ WAR und Jimi Hendrix, Elektro Beats und Coolio mixt, ist ein Meister seines Fachs. Als dann B-Real und die anderen Bongheads die Bühne entern, ist spätestens ab diesem Zeitpunkt niemand mehr zu halten. 5500 Fans sind außer Rand und Band. Das 30jährige Jubiläum ihres Megasellers ‘Black Sunday‘ wird ausführlich zelebriert. Und wenn einem im Fotograben die Klamotten vom Körper geblasen werden, weil einfach nur noch Bass in der Luft liegt, hat das ganze schon was von ner Car HiFi Weltmeisterschaft. Da hätten selbst Manowar gewirkt wie Schulkinder.

Neben allen Songs von CYPRESS HILLs Erfolgsalbum ‘Black Sunday‘ wie zum Beispiel ‘I Wanna Get High’, ‘Insane In The Brain‘, ‘Hits From The Bong’ oder ‘Cock The Hammer’ geben die Kings des Latino Hip Hop auch andere Hits der Band zum Besten. ‘Tequila Sunrise’, ‘Rock Superstar’ und ‘Dr. Greenthumb’ sind neben Songs vom neuen Album ‘Back In Black‘ selbstverständlich auch vertreten. 90min tobt die Halle, geben sich B-Real und Sen Dog dem Flow und den Vibes in der Arena hin. Was hier heute Abend passiert wird noch lange nachhallen bei denen, die dabei sein durften. Und auch bei mir ist dieser Abend gespickt mit Erinnerungen an unsere damaligen Treffen, Ausfahrten und Parties, die unvergessen bleiben und immer mit dieser Rap Formation da oben auf der Bühne untrennbar verbunden sein werden.

Als letzten Song des Abends haben sich die Jungs dann wohl einen der wohl wichtigsten Hits -für uns Oldies- der damaligen Hip Hop Ära ausgesucht: ‘Jump Around‘ von HOUSE OF PAIN, der Band aus der EVERLAST heraus seine beeindruckende Solokarriere gestartet hat. Wohl kaum eine weiße Rapformation hat mehr credibility und fame in der Szene genossen und verdient als The Irish, wie sie von ihren Fans auch genannt wurden. So ein Ritterschlag von CYPRESS HILL kommt natürlich auch entsprechend an im Publikum. Ein letztes mal reißt die Crowd an diesem Abend die Halle ab und wird von einer sichtlich entspannten und zufriedenen Band von der Bühne aus in die laue Nacht entlassen.

Dieser Abend war einmalig und wird unvergesslich bleiben. CYPRESS HILL haben es nach all den Jahren immernoch – oder besser – noch viel mehr drauf, dem Publikum von Anfang bis Ende das Gefühl von La Familia zu vermitteln.

Respekt. Ganz großes Kino.