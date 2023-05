Erik Cohen – True Blue

Der Weg nach Kiel ist von Hamburg aus nicht weit. Für ein Konzert von ERIK COHEN kann man diesen schon mal auf sich nehmen. Das Projekt ERIK COHEN ist sehr interessant, denn ERIK sonst eher als JACK LETTEN von SMOKE BLOW bekannt und berüchtigt, singt und produziert hier Lieder, die bei SMOKE BLOW nicht so gut angesiedelt wären. Im Groben kann man die Musik des ERIK COHEN aber schon dem Genre Deutschrock zuordnen. Auch Deutschrock hat sehr viele Facetten, die es zu erkunden gilt. ERIKs Musik kommt mit einer Leichtigkeit und einem Tiefgang daher, so macht es auf Platte und auch Live viel Spaß macht dem ganzen zuzuhören.

Am Abend des 28.04.2023 ist es nun soweit und der Startschuss zur True Blue Tour fällt. Um 21 Uhr geht es los, keine Vorband, ganz straight heißt es für diesen Abend einfach nur ERIK COHEN. Total ruhig und ein wenig norddeutsch unterkühlt betritt er die Bühne der Pumpe in Kiel. Es ist bis dato eines seiner größten Konzerte und man hörte im Vorfeld ein munkeln, das er ganz schön nervös sei. Über 500 verkaufte Tickets und eine volle Location sprechen Bände. Dieser Künstler kann einfach nichts anderes als gut abliefern. Und so ist es auch! Mit am Ende nicht weniger als Ende 24 Songs und mehr als zwei Stunde Musik auf der Bühne, präsentiert er den Fans ein grandioses Brett. Jeder Song für sich hat eine ganz persönliche Note, ERIK steht immer wieder am Bühnenrand, hat sich das ein oder andere Augenpaar auserkoren um den intensiven Blickkontakt während des Singens zu halten. Die Interaktion mit dem Publikum ist ständig da und das macht diesen Künstler so unglaublich nahbar. Auch das ist es, was ihn ausmacht, die Echtheit, die Nahbarkeit und das unterkühlt Norddeutsche in Union, ist unfassbar sympathisch. So kommen während des Konzertes immer wieder Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben zu Tage oder einfach mal Sprüche wie “Dein Fummel sieht nach Disco aus, aber aus deinen Augen spricht der Rock´n´Roll”, oder “Wir fetzen”. Wenn man sich umsieht, sieht man schon den einen oder anderen schmunzeln.

Außerdem hat ERIK eine enorme Bühnenpräsenz, die einen immer wieder mit offenem Mund da stehen lässt, denn jeden Song und jede Zeile singt er mit Enthusiasmus und aus vollem Herzen. So vergeht der Abend wie im Flug , man merkt nicht, wie die Songs vorbei fliegen, denn man genießt einfach nur. Als Hamburgerin gab es für mich bei dem Song ‘Reeperbahn‘ kein halten mehr, denn dieser Song hat definitiv Potential eine neue Hamburg Hymne zu sein. Ein Kieler Jung schafft es die Hamburger zu überzeugen, allerdings ist dieses Lied nicht zwingend das Aushängeschild für den Sound des ERIK COHEN, denn es wirkt auf dem Album eher nach Pop. Live auf der Bühne wird “Reeperbahn” anders interpretiert und um einiges rockiger dargeboten. Beide Versionen haben ihren Charme. Man merkt, dass ERIK und seine Band ihre Musik einfach leben und lieben. In jedem Ton steckt Herzblut. Kurz vor Ende des eigentlichen Sets geben ERIK und seine Band dann überraschenderweise einen Coversong zum besten. Es dröhnen die Töne des ‘Goldenen Reiters’ durch die Pumpe. Das Publikum war zum Großteil in einem Alter, in dem sie noch das Original kannten. So ist es kein Wunder, dass ERIK eigentlich keinen einzigen Ton hätte selbst singen müssen. Auch NDW steht diesem Mann sehr gut. Seine Musik ist einfach ein bunter Blumenstrauße aus allem, was die Musikwelt so hergibt. So bleibt es immer spannend und man entdeckt unzählig viele Facetten. Es lohnt sich diesen Künstler live auf der Bühne zu bewundern. In Hamburg erhaltet ihr die Chance im Dezember. Die Karten dafür gibt es bei EVENTIM

HIER geht es zur vollständigen Bildergalerie.

Setlist:

Intro: True Blue