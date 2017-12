CD Tipp: Asking Alexandria – Asking Alexandria

19. Dezember 2017

Original-Sänger Danny Worslop ist zurück. Und mit ihm alle Qualitäten, die den Briten-Fünfer zu Stars des melodischen Metalcore- und Post-Hardcore-Genres machten. Das deut­en die eröffnende Hymne „Alone In A Ro­om“ und „Into The Fir­e“ bereits eindrucksvoll an. Und auch im weiteren Verlauf bleiben keine Wünsche offen. Bei „Hopelessly Hope­ful“ oder „Where Did It Go?“ experimentiert man gekonnt mit Elek­tro-Einflüssen, während „Rise Up“ als Ohrwurm und „Eve“ als brutaler Brecher daher kommen. Alles ohne auch nur einen Deut an Intensität und Drive vermissen zu lassen. (Sumerian/Ryko)