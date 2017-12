CD Tipp: Avenged Sevenfold – The Stage (Deluxe Edition)

15. Dezember 2017

NASA, Nanobots und nukleare Sprengungen – das Konzeptalbum „The Stage“ (2016) hat es in sich. Fans, die davon nicht genug be­kommen, dürfen sich freuen: die Deluxe-Ed­ition bietet elf neue Tracks, darunter Cover­versionen genrefremder Klassiker wie „Wish You Were Here“ (Pink Floyd) und „God Only Knows“ (The Beach Boys). Außerdem gibt es Liveaufnahmen der vier besten Songs des Albums (u. a. „Paradigm“ und „God Damn“). Für dieses Upgrade haben die amerikanischen Heavy-Metaller um M. Sha­dows (36) einiges aus dem Hut gezaubert. (Universal)