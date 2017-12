CD Tipp: Five Finger Death Punch – A Decade Of Destruction

25. Dezember 2017

In den letzten zehn Jahren sind die Groove- und Alternative-Metaller aus Las Vegas zu einem der größten Heavy-Acts der Welt avanciert. Da darf man zum Jubiläum schon mal ein „Best of“-Werk veröffentlichen. Von ihrer Debüt­single „The Bleeding“ über „Lift Me Up“, mit Judas Priests Rob Halford bis zum aktuellen „My Nemesis“ sind alle Kracher des Quintetts um Rampensau Ivan Moody dabei. Obendrauf gibt es noch zwei neue Songs: „Troub­le“ sowie „Gone Away“. Und die sind nicht mittendrin oder am Ende des Tracklistings versteckt, sondern eröffnen selbstbewusst den Hit-Rei­gen, was alles über die Qualität der beiden Nummern aussagt. (Membran)