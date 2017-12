CD Tipp: Midge Ure – Orchestrated

27. Dezember 2017

Der 80er-Star hat im Studio seine größten Hits mit opulenter Orchester-Begleitung neu einge­spielt. Was erstaunlicherweise durchgehend her­­vorragend funktioniert. Und das sowohl bei den Mega-Erfolgen seiner Ex-Band Ultravox („Dancing With Tears In My Eyes“, „Vienna“, „Hymn“), als auch bei den erfolgreichen Solonummern wie „If I Was“ oder „Breathe“. Es ist ein Gütezeugnis für den Schotten als Sänger, Musiker und Komponist, dass seine Stücke sowohl in diesem Rahmen, als auch im Unplugged-Set-up, mit dem er in den Jahren zuvor tourte, so großartig rüberkommen. (BMG)