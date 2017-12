CD Tipp: Neil Young – The Visitor

23. Dezember 2017

Schon in den 60ern nutzte der „Godfather of Grunge“ seine Musik, um politische Miss­stände anzusprechen. Das hat sich nicht ge­ändert: Der Opener „Already Great“ ist die Antwort auf Donald Trumps weltbekannten Slogan „Make America Great Again“. Bei allen zehn Songs wird Neil von der jungen Band Promise of the Real unterstützt – dessen Gitarrist Lukas Nelson (28) ist es jedoch gewöhnt, mit großen Namen auf der Bühne zu stehen: er ist Sohn der Country-Legende Willie (84). Dementsprechend lässig und selbstbe­wusst klingt die Platte – zusammen mit der Erfahrung des weisen Neil Young (72) eine tolle Mischung! (Warner)