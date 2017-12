CD Tipp: The Professionals – What In The World

11. Dezember 2017

Sie sind wieder da! Nachdem die Profession­als 1979 von den ehemaligen Sex-Pistols-Mit­gliedern Steve Jones (62, Ges., Git.) und Paul Cook (61, Dr.) ins Leben gerufen wurde und kurz drauf das erfolgreiche Debüt „I Didn’t See It Coming“ (1981) erschien, wurde es schnell wieder ruhig um die Gruppe. Nun – 36 Jahre später – wurde die Supergroup reaktiviert. Mit an Bord sind, neben Jones und Cook, nam­hafte Gäste wie Mick Jones (The Clash), Phil Collen (Def Leppard), Marco Pirroni (Adam & The Ants), Duff McKagen (Guns N‘ Roses) und Billy Duffy (The Cult). Herausgekommen ist ein ausbalanciertes, leicht punkiges Rock­album. Highlights sind das rockige „Going Going Gone“, die Midtempo-Nummer „Bad Baby“ und der Übersong „Rewind“. (Rough Trade)