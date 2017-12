CD Tipp: Van Morrisson – Versatile

13. Dezember 2017

In den 60ern und 70ern war es völlig normal, dass auch große Acts mehrere Alben pro Jahr veröffentlichten. Diese schöne Tradition wied­er aufgreifend, lässt der Nordire der exzel­lenten R&B-Platte „Roll With The Pun­ches“ aus dem September nun eine jazzig swingende Scheibe folgen. Der 72-Jährige hat auf seine Art zehn Tracks auf­genommen, die einst von Kollegen wie Chet Baker, Frank Sinatra oder Nat King Cole zu Evergreens gemacht wurden. U. a. sind „I Get A Kick Out Of You“, “They Can’t Take That Away From Me” und “I Left my Heart in San Francisco” dabei. Dazu kommen sechs neue Eigenkompo­sitionen. Die beste davon ist “Broken Record”. (Caroline/Universal)