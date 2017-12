18. Dezember 2017

Da die Hip-Hop-Landschaft in Vergangen­heit mit Testosteron übersät wurde, haben sich die Nura und Juju zu­sammengetan, um Östrogen beizusteuern. In diesem Jahr er­schien mit „Leben Am Limit“ die Debüt-Platte, die verdeutlicht, dass die Berlinerin­nen kein Blatt vor den Mund nehmen und jedem Gangsterrapper Konkurrenz machen könnten. Besinnlichkeit wird heute klein ge­schrieben …

Für Hip-Hop/Electro-Fans:

De Fofftig Penns, Knust

Für Pop-Fans:

Michy Reincke, Schmidt’s Tivoli