Auch im nächsten Jahr kommt das beliebte Elektro-Festival vom 13.-16.07. wieder an die bekannte Wirkungsstätte nach Neustadt-Glewe zurück. Die ersten bestätigten Acts sind Armin van Buuren, Dimitri Vegas und Like Mike. OXMOX verlost Tickets! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Airbeat“ an gewinne@oxmoxhh.de



