AKTUELLE OXMOX KINOSTARTS DER NEUEN WOCHE

24. August 2017

Die OXMOX-Filmtipps für diese Woche:

In dieser Woche kommen neue Filme aus nahezu allen Genres in die deutschen Kinos: Zittriger Horror mit “Annabelle 2“, der Action-Blockbuster “Atomic Blonde” mit Charlize Theron oder das russische SciFi-Drama “Attraction“.

Alle Kinostarts am 24.08. gibts hier:

Ana, mon amour RO/DE/FR 17, ab: 24.08., R: C.P. Netzer

Intensive Dekonstruktion einer einst großen Liebe.

Das Melodrama aus Rumänien gewann den Silbernen Bären bei der diesjährigen Berlinale.

Trailer:

Tulpenfieber US/GB 17, ab: 24.08., R: J. Chadwick

Amsterdam im 17. Jahrhundert: Der Tulpenhandel floriert.

Einzelne Zwiebeln seltener Mutationen er­zielen Fabelpreise. Vor diesem Hintergrund verliebt sich ein mittelloser Maler (Dane DeHaan) in die schöne, junge Frau (Alicia Vikander) eines älteren Kaufmanns (Christoph Waltz).

Das Paar investiert in eine Tulpenzwiebel, in der Hoffnung, genügend Geld für eine Flucht nach Nordamerika zusammen zu be­kommen …

Wunderschöne Bilder, tolle Atmosphäre, engagierte Schauspieler, aber ein viel zu konstruiert daherkommendes Drehbuch.

Trailer:

Atomic Blonde US 17, ab: 24.08., R: D. Leitch

Ein Spionage-Thriller mit Charlize Theron als bri­tische Agentin im damals noch geteilten Berlin am Ende des Kalten Kriegs.

Die Story ist eher dünn.

Das machen die coole 80er-Optik und exzellente Atmo­sphäre aber wett.

In weiteren Rollen sind u. a. James McAvoy, Til Schweiger und John Goodman dabei.

Trailer:

Hard & Ugly DE 17, ab: 24.08., R: M. Wirtz

Gerade als sich der verzweifelte Et (Patrick Gül­denberg) über eine Brückenbrüstung in den Tod stürzen will, begegnet er der chronisch vom Pech verfolgten Carla (Kristin Becker).

Können sich die beiden gegenseitig aus dem Schlamassel ziehen? Eine Low-Budget-Dramedy-Romanze.

Trailer:

Western DE/BG 17, ab: 24.08., R: V. Grisebach

Eine Gruppe deutscher Handwerker arbeitet in der bulgarischen Provinz.

Angestachelt durch Heimweh oder Alkohol wird für zwei der Männer ein nahes gelegenes Dorf zur Bühne eines Konku­rrenz­kampfes um die Anerkennung der Einwohner.

Trailer:

Einsteins Nichte DE 17, ab: 24.08., R: F. Fromm

1944: Die Wehrmacht sucht in der Toskana nach Robert Einstein, einem Cousin von Albert.

Die Soldaten ermorden Roberts Frau Nina und seine Töchter.

Nur Lorenza und Paola, Albert Einsteins Großnichten, überleben das Massaker.

70 Jahren später kehren sie für diese Doku erstmals an den Ort des Geschehens zurück…

Trailer:

Annabelle 2 US 17, ab: 24.08., R: D. Sandberg

Der zweite Teil des Ablegers der supererfolgreichen „The Conjuring“-Gruselreihe.

Dieses Mal terrori­siert die unheimliche Puppe Annabelle eine Nonne und einige Waisenkinder.

Trailer:

Das ist unser Land! FR/BE 17, ab: 24.08., R: L. Belvaux

Drama über eine eigentlich ganz normale Frau (Émilie Dequenne), die plötzlich als Kandidatin einer nationalistischen Partei kandidiert.

Ihr Vater (André Dussollier), ein überzeugter Sozialist, ist entsetzt und versucht seiner Tochter zu verdeut­lichen, dass sie nur als hübsches Gesicht der landes­weiten Wahlkampagne dienen soll …

Trailer:

Attraction RU 17, ab: 24.08., R: F. Bondarchuk

Opulentes SciFi-Drama über den Absturz eines riesigen UFOs in Moskau und seine Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Trailer: