AKTUELLE OXMOX KINOSTARTS DER NEUEN WOCHE

7. September 2017

Die OXMOX-Filmtipps für diese Woche:

Diese Woche kommen wieder viele neue Filme in die Kinos. Dabei sind die Kindheitshelden von den Pfefferkörnern, Hollywood-Blockbuster mit Tom Cruise in Barry Seal sowie Tom Hanks und Emma Watson in der Bestseller-Verfilmung The Circle.

Alle Kinostarts am 07.09. gibts hier:

Eine fantastische Frau

CL 17, ab: 07.09., R: S. Leilo

Spannendes Drama um eine Frau, der die Trauer um ihren verstorbenen Liebhaber nicht erlaubt wird. Die Familie ihres wohlhabenden Gatten reagiert extrem feindselig. Klingt nach banalem Eifersuchts-Drama? Doch hier steckt sehr viel mehr dahinter!

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

US 17, ab: 07.09., R: C. Theede

Seit 17 Jahren läuft die Krimiserie für Kinder mit großem Erfolg im TV. Jetzt kommen die jungen Helden in neuer Besetzung ins Kino. Neben der Hafencity, ist Südtirol der Haupt­schauplatz. Hier befinden sich die Kids nicht nur auf Klassenreise, sie ermitteln auch gleich noch gegen einen korrupten Dorfbürgermeister und einen Weltkonzern, der ihren Herbergs­vater um seinen Hof prellen will. Eine span­nende Story mit tollen Kinderdarstellern vor fantastischen Kulissen in Hamburg und den Dolomiten.

Abluka – Jeder misstraut jedem

TR 17, ab: 07.09., R: E. Alper

Düstere Zukunftsvision eines im Chaos ver­sinkenden Istanbul. Die nahezu hilflose Polizei entlässt Kriminelle vorzeitig aus der Haft unter der Auflage, dass sie für sie als Informanten ar­beiten. Einer davon ist Kadir (Mehmet Özgür). Er überwacht u. a. Verdächtige, bis einer davon sein Bruder ist …

Paris Barfuss

BE/FR 17, ab: 07.09., R: D. Abel & F. Gordon

Die Kanadierin Fiona (Fiona Gordon) reist nach Paris, um ihre Tante (Emmanuelle Riva in ihrer letzten Rolle) vor der Abschiebung in ein Pflegeheim zu bewahren. Doch leider ist die tüdelige alte Dame nicht aufzutreiben. Zudem ist die tollpatschige Fiona, kaum ange­kommen, ihres gesamten Habs und Guts ver­lustig gegangen. Zum Glück begegnet ihr der Obdachlose Dom (Dominique Abel)… Die herzerwärmende Dramedy wirkt mit ihren sympathisch naiven Slapstick-Einlagen à la Jacques Tati wie aus der Zeit gefallen.

Barry Seal – Only In America

US 17, ab: 07.09., R: D. Liman

Anfang der 80er: Für einen geheimen Einsatz in Südamerika engagiert die CIA einen raffi­nierten Schmuggler. Doch Barry (Tom Cruise) wäre nicht Barry, wenn er nebenher nicht auch noch Kasse machen würde. So dealt er parallel mit den US-Behörden sowie mit u. a. Drogen­kartellen. Schon bald ist er einer der reichsten Männer der USA. Doch wie die Schwarzgeld­millionen waschen?

The Circle

US 17, ab: 07.09., R: J. Ponsoldt

Tom Hanks gibt den Internet-Tycoon, des­sen Konzern die ganze Welt überwachen und beherrschen will. Zu viele Klischees, zu we­nig Spannung und endloses Geplapper.

On The Milky Road

SR/GB 17, ab: 07.09., R: E. Kusturica

Mitten im jugoslawischen Bürgerkrieg geht Milchmann Kosta (Emir Kusturica) stoisch seinem Geschäft nach. Doch dann begegnet ihm eine Frau (Monica Bellucci), in die er sich keinesfalls verlieben sollte. Herzzer­reiß­ende Tragik, überdrehter Slapstick, skurrile Typen, verhaltensgestörte Tiere und jede Men­ge Traumsequenzen – immer wieder haut Kusturica hier visuell und erzählerisch auf den Putz. Gelegentlich ist es aber auch einfach zu viel des Guten.

Das schaffen wir schon

DE 17, ab: 07.09., R: A. Arnstedt

Bei einer Talkrunde kurz vor der Bundes­tagswahl stürmt eine Arbeitslose das TV-Studio und nimmt die anwesenden Politiker (u. a. Merkel, Özdemir) als Geiseln. Ihre Forderungen: Abschaffung von Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen für alle sowie eine saftige Strafe für ihren Ex-Boss. Die Idee ist gut, die Durchführung allerdings nur mittelmäßig. Es wäre wohl klüger ge­wesen ein Drama und keine Satire aus dem Stoff zu machen …

Meine Cousine Rachel

GB 16, ab: 07.09., R: R. Michell

Historien-Schinken à la Hitchcock: War die hübsche Rachel (Rachel Weisz) der Todes­engel für ihren reichen Gatten? Der naive Vetter weiß nicht so recht, wie ihm mit dieser attraktiven Witwe geschieht. Und auch der Zuschauer kann genüsslich im Jury-Sessel Platz nehmen: Schuldig? Oder nicht schuldig?

Immer noch eine unbequeme Wahrheit: Unsere Zeit läuft

US 17, ab: 07.09., R: B. Cohen J. Shenk

Die Fortsetzung der 2006er-Oscar-Doku „Eine unbequeme Wahrheit“ mit Al Gore ist viel­leicht noch deprimierender als der Vorgänger. Hatte sich doch in den letz­ten zehn Jahren einiges verbessert in Hinsicht der weltweiten Arbeit gegen den durch die Menschheit verur­sachten Klimawandel. Dann allerdings wählten die Amerikaner Donald Trump zu ihrem Prä­sidenten. Und der „glau­bt nicht daran, dass es die globale Erderwärmung überhaupt gibt. Der Kampf geht also weiter bzw. ganz von vorne los …

Die Migranten

AT 17, ab: 07.09., R: A.T. Riahi

Komödie um zwei junge Wiener mit „Migra­tionshintergrund“, die für eine Reality-TV-Serie versuchen jedes nur erdenkliche Kli­schee zu erfüllen. Die Show wird ein Hit und die beiden hauen immer weiter auf die Kacke. Nebenher beschäftigen sie sich allerdings auch erstmals mit echten Integrations­schicksalen

In den letzten Tagen der Stadt

EG/AE/DE/GB 17, ab: 07.09., R: T. El Said

Drama über einen Filmemacher im Kairo des Jahres 2010. Während das Land auf einen gro­ßen Umbruch zusteuert, versucht er sein neues Werk fertigzustellen …

Tangerine Dream – Revolution of Sound

DE 17, ab: 07.09., R: M. Kreuzer

Doku über die 50 Jahre lange Karriere der Elektro-Pioniere, Psychedelic- und Krautrock-Legenden sowie Soundtrack-Veteranen. Ent­halten ist dabei jede Menge bisher ungesehenes Film-Material aus dem Nachlass des 2015 verstorbenen Bandleaders Edgar Froese.

