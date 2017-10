Theater-Tipp: Timo Wopp 06.10., Polittbüro

5. Oktober 2017

Timo Wopp

06.10., Polittbüro

Der Jongleur, Kabarettist und Moderator, be­kannt aus Sendungen wie Die Anstalt oder der heute-show, betrachtet in seinem Programm „Moral – eine Laune der Kul­tur“ Wertvorstellungen und Moral aus seiner ganz eigenen Perspektive und versucht, in einer sich immer schneller wandelnden Welt Norma­lität zu finden. Dabei funktioniert seine Show als Offenlegung unfassbarer geistiger Verwir­rung und gibt der Orientierungslosigkeit in diesem Land ein Gesicht – seins. „Und wenn ich inhaltlich nicht weiterkomme, jongliere ich.“

