OXMOX PRÄSENTIERT: Das Winterspektakel!

Spektakulär gut

bis 5.1. Trabrennbahn Bahrenfeld

Zirkus Nostalgie pur: Direktor Mischa Kliewer und sein engagiertes Team haben mit dem Winterspektakel in der riesigen Kuppel Zeltlandschaft alle Erwartungen übertroffen. Bravo und Manege frei für DAS Highlight des Winters. Bereits am 1. Abend waren alle Plätze restlos mit jubelnden Zuschauern besetzt. Strahlende Gesichter und leuchtende Augen in allen Altersklassen. Wow!

Weltklasse Akrobatik u.a. mit Artisten des Cirque Du Soleil, beeindruckende Live-Musik, Feuershow u.v.m. Ein Highlight jagt das nächste. Eingebettet in eine wunderschöne, einzigartig liebevoll gestaltete Märchenwelt mit Kunstschnee, Tannenbäumen, Piratenschiff und beeindruckenden Kulissen, die sogar Influencer Herzen höher schlagen lassen. Dazu rund 40 Attraktionen und Fahrgeschäfte, die ohne extra Eintritt genutzt werden können. Und das den ganzen Tag lang wetterunabhängig. Ob Entenangeln, Dosenwerfen, Pferderennen, Riesenrutsche, Schlittschuhbahn, Kerzengießen, Riesenschaukel, zauberhafte Sitzgelegenheiten und Buden in kultigen VW Bullis – hier kann sich das Auge gar nicht satt sehen. Von leckersten Flammkuchen Kreationen (wie z.B. mit Rucola, Ziegenkäse und Feige) über die Süßigkeiten-Bar bis zu veganen Köstlichkeiten – jede Bude ist ein kleines Kunstwerk für sich. „Wir hätten ewig bleiben können und haben jede Sekunde genossen. Und unsere Ansprüche sind hoch”, so eine begeisterte Besucherin. Das Winterspektakel fasziniert Groß und Klein und ist das perfekte Geschenk für die ganze Familie. Jetzt schnell Tickets sichern oder mit etwas Glück besonders gute Plätze im gemütlichen Sessel in der 1. Reihe gewinnen. OXMOX verlost noch Tickets.

Showtime: 14:30 Uhr und 18:30 Uhr. Einlass rund zwei Stunden vorher. Eintritt ab 10,90€ inkl. Sitzplatzreservierung für die Show sowie den Zutritt zum Jahrmarkt- und Food Market. 800 kostenfreie Parkplätze, Bus: Trabrennbahn Bahrenfeld und Luruper Chaussee.

winterspektakel.de