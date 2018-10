OXMOX präsentiert: Master & More Messe – 07.12. – MesseHalle HH Schnelsen

5. Oktober 2018

Im Dezember findet in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen die diesjährige Master Messe Hamburg statt. „Mit welchem Master habe ich die besten Jobchancen? Reicht der Bachelor als Abschluss? Welche Einstiegsmöglichkeiten habe ich mit dem Master?“. Antworten auf diese und weitere Karrierefragen bietet die Studienwahlmesse des Informationsdienstes MASTER AND MORE.

Studieninteressierte haben auf dem Studienwahlevent die Chance, mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen in Kontakt zu treten. Vorgestellt werden Studiengänge aller Fachbereiche: von Wirtschaft und Management, über Sprache und Kultur, bis hin zu Medien und MINT-Studiengängen. Im Fokus der individuellen Beratungsgespräche stehen neben dem Studienverlauf und der -inhalte vor allem die Karriereperspektiven sowie die Berufschancen mit dem Master-Studium.

master-and-more.de

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]