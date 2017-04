In Winterhude soll ein Gemeinschaftsgarten inklusive Stadthühnern entstehen – jeder ist eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen! Am 06.04. findet dazu ab 17 Uhr in der Mat­thäuskirche eine Info-Veranstaltung statt, bei der u. a. Gärtnerin Susanne Siebuhr und Mit­glieder des Hühnerhofs der MOTTE e. V. re­ferieren.

