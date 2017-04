Verlosung: 360°-Musik

Der neue Bluetooth-Lautsprecher von Phi­lips, der den Namen „Spin360max“ trägt, er­möglicht Dank doppelter Lautsprechertreiber sowie einem passiven Bassstrahler einen leis­tungsstarken Sound aus allen Richtungen. Darüber hinaus wurde der Akku so konzi­piert, dass er nicht nur bis zu zwölf Stunden Musik-Genuss verspricht, sondern obendrauf noch das Smartphone auflädt. Das wasser­abweisende Design macht den Lautsprecher ideal für die Küche oder einen Tag am Pool. OXMOX verlost den „Spin360max“! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Spin360max” an gewinne@oxmoxhh.de!

