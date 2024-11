IMAGINE Hamburg – Ein Festival der Zukunft 02.-08.12.24

IMAGINE KLIMA & MIGRATION – Diskussionsrunde

In der Diskussionsrunde IMAGINE KLIMA & MIGRATION treffen

Mitglieder des Teams der samisch-norwegischen Künstlerin Elle Sofe Sara, die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate und Vertreter*innen von IMAGINE Hamburg zusammen, um über die Verbindungen zwischen Klimakrise und Migration zu sprechen. Im Nachgang zur Vorstellung von VÁSTÁDUS EANA – THE ANSWER IS LAND werden Perspektiven auf eine nachhaltige Zukunft und kreative Lösungsansätze diskutiert. Das Publikumsgespräch bietet Raum für Fragen und Diskussionen darüber, wie Klimawandel und Migration gemeinsam angegangen werden können.

Do., 5. Dezember 2024, im Nachgang zur Vorstellung ab 20.30 Uhr (Informationen: https://kampnagel.de/produktionen/elle-sofe-sara-vastadus-eana)

Kampnagel K2, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg

Mit: Sara Marielle Gaup Beaska und Emma Elliane Oskal Valkeapää (Künstler*innen), Vanessa

Nakate (Klimaaktivistin), Prof. Dr. Stefan C. Aykut (Mercator-Stiftungsprofessor für Soziologie und Direktor, Kollegforschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit)

IMAGINE BEING CASPAR – Vom Kopf aufs Papier in die Realität

Im Workshop IMAGINE BEING CASPAR führen die Comiczeichnerin Mia Oberländer und die Kunstvermittlerin Julia Nordholz die Teilnehmenden durch die Natur- und Landschaftsmalereien der Hamburger Kunsthalle. Inspiriert von den Werken der Sammlung, tauchen Jung und Alt in einen generationsübergreifenden Comic-Zeichenworkshop ein. Die Impressionen aus der Führung werden in eigene visuelle Visionen verwandelt und auf Papier gebracht. Der Workshop bietet eine kreative Auseinandersetzung mit Natur und Kunst, die neue Perspektiven auf die Landschaftsmalerei ermöglicht.

Führung und Comic Zeichenworkshop

Sa., 7. Dezember 2024, 13:15 – 16:15 Uhr, Eintritt 6,- Euro zzgl. Eintritt, Treffpunkt Lichtwarkgalerie/Altbautreppenhaus/Empore

Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5, 20095 Hamburg

Mit: Mia Oberländer (Comiczeichnerin), Julia Nordholz (Kunsthalle Hamburg)

