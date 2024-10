POWERWOLF – Wolfsnächte Tour 2024

Am Freitag den 4.10. werden uns POWERWOLF auf ihrer Wolfsnächtetour 2024 in unserem schönen Hamburg besuchen. Dabei haben sie zur Unterstützung die Metalheroen von HAMMERFALL und die Metal (Kampf) Zwerge von WIND ROSE. Wenn ihr noch Lust darauf habt einen ganzen Abend mit HeavyMetal der feinsten Sorte unterhalten zu werden und einfach geile Stimmung zu erleben, dann habt ihr noch die Chance. Denn ein paar Restkarten sind noch verfügbar und für 59.99 käuflich zu erwerben. Die Sause steigt in der Barclayscard Arena, es ist also genug Platz um eine ordentlich Messe zu zelebrieren. POWERWOLF haben natürlich auch ihr aktuelles Album – Wake Up The Wicked – im Gepäck, das insgesamt 9. Studioalbum. Und auch WIND ROSE haben ihr neues Album dabei, das direkt am Freitag veröffentlicht wird und ‘Trollslayer’ betitelt wurde.