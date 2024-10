Samu Haber – Ein Samstag Abend im Docks

Wir sind gekommen, weil wir “Hollywood Hills” kennen und gehen mit “Hollywood Heels” in unserem Herzen. SAMU HABER kennt man ja bisher von seinem Bandprojekt SUNRISE AVENUE und die haben ja bekanntlich letztes Jahr ihre Abschlusstour in den größten Hallen gespielt. Mittlerweile gibt es wieder Musik von SAMU HABER, allerdings als Solokünstler. Diese neue, frische und liebevoll gestaltete Musik gab es nun am 12.10.2024 in Hamburg im Docks auf die Ohren. Ohne Schnörkel, ohne Vorspiel, einfach nur SAMU HABER pur.

Das Docks ist an diesem Abend ausverkauft und offensichtlich haben schon viele Fans länger vor dem Docks ausgeharrt, um es in die erste Reihe, direkt vor die Nase von SAMU HABER zu schaffen. Liebe und Dankbarkeit spürt man hier an allen Ecken, denn alle lieben nun mal Samu. Wie sehr zeigt sich im Laufe des Abends, denn die Fans können alle Texte des am 04.10.2024 erschienenen Albums auswendig. Egal ob Jung oder Alt, es ist erstaunlich wie sehr die Musik des Künstlers geliebt wird. Sichtlich dankbar und demütig für diese Fan Liebe steht ein ungläubig drein schauender SAMU auf der Bühne und bedankt sich immer wieder bei den Fans im Docks. er lockert die Show zwischen den Songs immer wieder auf mit Anekdoten, zum Beispiel aus der Sauna, denn dort hat er seinen Produzenten kennen gelernt, auf. Außerdem ist Hamburg eine ganz besondere Show, denn Mama HABER ist angereist, um ihren Sohn auf der Bühne zu bewundern. Trotz dessen, dass SAMU nicht hüpfen und springen “darf”, denn Mama schaut ja zu, liefert SAMU mit seiner Band eine großartige Show. Aus dem Publikum heraus wird er angehimmelt, egal ob jung oder alt, alle haben Herzchen in den Augen. Zu “Hollywood Heels” haben 2 Mädchen aus dem Publikum das Glück auf die Bühne geholt zu werden, um an SAMUS Stelle die Choreo zum Song vorzuführen. Sie machen ihre Sache wirklich gut. Natürlich ist das Highlight die Umarmung von SAMU HABER am Ende des Songs. Zum Song “Elephant” fliegen sogleich selbige auf die Bühne und werden von SAMU liebevoll auf die Bühne gesetzt. Die Fans haben sich Gedanken gemacht, um ihre Liebe zu zeigen. Während “Gimme Your Hand” wurde von vielen im Publikum ein Zettel über die Köpfe gehoben auf denen 2 Hände mit dem Songtitel zu sehen waren.

Am Ende des Tages hinterlässt SAMU HABER bei den Fans ein tolles Gefühl und viele glückliche Menschen, denn er macht weiter Musik, die von Herzen kommt und auf die er auch stolz sein kann. Es wird nicht lange dauern, bis er auch als Solkünstler die großen Hallen dieser Welt füllen wird. bis dahin singen wir noch ein wenig “Hollywood Heels” und freuen uns einfach, dass wir dabei sein konnten.

Bildergalerie Samu Haber