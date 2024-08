38. Hamburg-Bandcontest: BROKE ‘N‘ SILENCE

Der Bandcontest Hamburg 2024 steht an und hier präsentieren wir euch die besten und beliebtesten neuen Bands am Freitag, den 16.8. live im Hammer Park. Mit dabei:

BROKE ‘N‘ SILENCE

1. Wie alt seid ihr?

Broke‘n‘Silence: AWir sind alle zwischen 26 und 30.

2. Woher kommt ihr?

Broke‘n‘Silence: Wir kommen aus Celle.

3. Wie ist eure Band entstanden?

Broke‘n‘Silence: Unser Gitarrist Finn hat Ende 2018 mit seiner Schwester Franzi an den Drums Verstärkung für eine Band gesucht. Daraufhin hat sich unser Sänger/ Rythmusgitarrist Buddy, ebenfalls auf Bandsuche, gemeldet. Fehlte noch ein Bassist. Gut, dass Buddy Alex kannte, denn die beiden machten zusammen eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Und so war die Band „Broke‘n‘Silence“ geboren. Als Franzi in der Corona-Zeit entschied auszusteigen, brauchten wir erneut Verstärkung. Wieder war es Buddy, der da jemanden kannte und so stieß Damon 2022 dazu und erst dann, in der jetzigen Besetzung ging es eigentlich richtig los. Es folgten Auftritte in der Region rund um Celle und Hannover und dieses Jahr erschien die erste EP „Free Your D“.

4. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?

Broke‘n‘Silence: Wir spielen Modern Alternative Rock. Eine Mischung vieler Einflüsse aus Rock, Metal und Blues.

5. Wie haben Eure Freunde, Familie, Bekannten reagiert, als sie gehört haben, dass ihr am Bandcontest teilnehmt?

Broke‘n‘Silence: Unsere Freunde und Familie sind unsere größten Fans und freuen sich über jeden Auftritt, gerade wenn es für uns wie hier „in die große Stadt geht“. Deshalb unterstützen sie uns natürlich bei diesem Contest. Ohne unsere Fans wären wir ganz sicher nicht da, wo wir jetzt stehen.

6. Was war euer witzigstes Live-Erlebnis bzw. Live-Erlebnis, welches ihr immer in Erinnerung behalten werdet?

Broke‘n‘Silence: Für immer in Erinnerung werden wir wahrscheinlich unseren allerersten Auftritt in der Celler Rockmusik Initiative e. V. (kurz: CRI) behalten. Das erste mal zu sehen, wie Leute die Songs, die du geschrieben hast und im Proberaum rauf und runter gespielt hast, um sie irgendwann mal präsentieren zu können, abfeiern und und mitsingen ist kaum zu toppen.