38. Hamburg-Bandcontest: KELLERSTUDIO

Der Bandcontest Hamburg 2024 steht an und hier präsentieren wir euch die besten und beliebtesten neuen Bands am Freitag, den 16.8. live im Hammer Park. Mit dabei:

KELLERSTUDIO

1. Wie alt seid ihr?

Kellerstudio: Nach viel Zeit an der Gitarre perfekt zu werden und Songtexte im Kopf, wurde im Jahr 2013 die Band Kellerstudio gegründet.

2. Woher kommt ihr?

Kellerstudio: Harsefeld / Stade

3. Wie ist eure Band entstanden?

Kellerstudio: Wenn man einen Traum hat, sollte man ihn nicht nur träumen, sondern leben. Wir wollten schon immer Musik machen und haben früh angefangen. Alleine, mit einem Instrument ist man nicht vollkommen. Um seine eigens getextete und komponierte Songs, Kraft und Fülle zu geben, benötigt es mehr Instrumente. So hat man die Band Kellerstudio ins Leben gerufen. Durch viele Jahre proben im Proberaum, durch viele kreative Ideen jeden Einzelnen, durch kleine Umstrukturierungen der Band, sind viele sehr gute Songs entstanden. Raus aus dem Keller, rauf auf die Bühne. Es ist ein schönes Gefühl zu sehen, mit wie viel Freude jeder seinen Traum Musik zu

machen und Menschen zu erreichen, lebt. Musik verbindet Menschen, egal wer,

woher, oder was für ein Mensch man ist. Die liebe zur Musik und die Menschen, die wir damit erreichen können, spornen uns an. Wir bleiben nicht stehen, wir machen immer weiter.

4. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?

Kellerstudio: Unser Stil ist Rock / Hardrock, mal grunchig oder auch mal poppig soft, mal laut mal leise. Wir passen nicht wirklich in eine bestimmte Schublade. Es hängt damit zusammen, was für ein Text wir geschrieben haben und dann wird experimentiert, was für ein Stil dazu passt. Wir proben solange, bis der Song perfekt ist. Wir möchten mit unseren Songs viele Menschen erreichen. Die, die unsere Songs hören, sollen nicht nur unsere Songs mögen, weil sie in einem bestimmten Musikstil vorgetragen werden. Die Menschen, die unsere Songs hören, sollen sie fühlen, sich teilweise in den Songs wiederfinden und den Augenblick genießen.

5. Wie haben Eure Freunde, Familie, Bekannten reagiert, als sie gehört haben, dass ihr am Bandcontest teilnehmt?

Kellerstudio: Sie sind natürlich erfreut darüber, dass wir dabei sind.

6. Was war euer witzigstes Live-Erlebnis bzw. Live-Erlebnis, welches ihr immer in Erinnerung behalten werdet?

Kellerstudio: In Erinnerung bleibt uns jeder einzelne Gig, ob mega große Bühne, kleine Bühnen, in einer kleinen Bar, oder auf einer privaten Feier. Es ist das Publikum, die Fans, die uns auf jeder erdenklichen Live-Veranstaltung, so gute Energie rüber bringen und zu unseren Songs abgehen. Das macht jeden Gig unvergesslich.