38. Hamburg-Bandcontest: STETS BEMÜHT

Der Bandcontest Hamburg 2024 steht an und hier präsentieren wir euch die besten und beliebtesten neuen Bands am Freitag, den 16.8. live im Hammer Park. Mit dabei:

STETS BEMÜHT

1. Wie alt seid ihr?

Stets bemüht: Unser Gitarrist Robin ist mit 25 Jahren das Küken der Band, gefolgt von unserem Sänger Jan (31) und Hannes (34) dem Mann am Bass. Unser Drummer Dirk hat mit seinen 61 Jahren schon zahlreiche Bühnen Hamburgs gerockt.

2. Woher kommt ihr?

Stets bemüht: Wir sind zur Hälfte echte Nordlichter und zur anderen Hälfte Zugezogene, die sich manchmal noch kneifen müssen, dass sie jetzt endlich hier wohnen!

3. Wie ist eure Band entstanden?

Stets bemüht: Stets bemüht ist 2020, damals noch unter einem anderen Namen, entstanden. Wenn nicht die Corona Zeit für einen kurzfristigen Leerstand gesorgt hätte, würde sie wahrscheinlich noch heute ohne Bandraum dastehen. Bis auf den Bass wurde seitdem auf allen Positionen gewechselt, bis sich die heutige Formation gefunden hat.

4. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?

Stets bemüht: Unsere musikalische Basis sind rockige Sounds mit deutschen Texten, die eigene Erfahrungen und die Geschehnisse

der heutigen Zeit verarbeiten. Manchmal sind wir ganz schön laut, lassen der Solo-Gitarre freien Lauf oder untermalen unsere Refrains mit tragenden Synthi-Sounds, manchmal sind wir ruhiger und man hört poppiges Gitarren-Gezupfe oder so manchen Ausflug in den Funk.

5. Wie haben Eure Freunde, Familie, Bekannten reagiert, als sie gehört haben, dass ihr am Bandcontest teilnehmt?

Stets bemüht: Wir hatten uns bereits letztes Jahr beworben, als der Bandcontest leider nicht stattfinden konnte. Als wir dann jetzt die Zusage für dieses Jahr bekommen haben, haben wir uns natürlich riesig gefreut, bei einer solchen Instanz wie dem OXMOX Bandcontest mitzumachen. Unsere Fanbase informieren wir jetzt Stück für Stück über Mundpropaganda und die sozialen Medien.

6. Was war euer witzigstes Live-Erlebnis bzw. Live-Erlebnis, welches ihr immer in Erinnerung behalten werdet?

Stets bemüht: Im letzten Jahr haben wir als Band unsere ersten Konzerte gespielt und sind insgesamt viermal aufgetreten. Dabei hat zum Glück das allermeiste geklappt und auch die Technik hat immer funktioniert. Ewig in Erinnerung bleiben wird uns der Moment als sich unserem Drummer Dirk die Inear-Kophörer während eines der ersten Songs um den rechten Stick gewickelt haben. Er hat es mit all seiner Erfahrung geschafft, mit der linken Hand in Time weiterzuspielen und mit der rechten den Kopfhörersalat abzuschütteln. Sonst wären wir anderen drei sicherlich gut ins Schwimmen gekommen.