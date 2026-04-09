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Frühlingsdom – 20. März bis 19. April 2026

Frühlingsdom – 20. März bis 19. April 2026

Vom 20. März bis zum 19. April 2026 lädt der Frühlingsdom dazu ein, rasante Fahrgeschäft, duftende Leckereien und gemeinsame Momente zu erleben.

Es gibt drei DOM-Neuheiten und tolle Comebacks, eine Osteraktion für Kinder und Bummels Geburtstagsparade.

Außerdem dürfen natürlich das DOM-Feuerwerk und der Familientag nicht fehlen.

 

Öffnungszeiten auf dem Hamburger DOM

  • Mo – Do: 15 bis 23 h
  • Fr – So: 15 bis 24 h
  • Sonntag: 14 bis 23 h

 

Feuerwerke

Auch auf dem Frühlingsdom gibt es wieder ein buntes ca. 10-minütiges Höhenfeuerwerk. Beginn jeweils um 22:30 Uhr.

Termine:

  • Fr, 20.03.26
  • Ostersonntag, 5.04.26
  • Freitag, 17.04.26

 

Immer mittwochs: Familientag

Mittwoch heißt: Spaß haben & sparen! Viele Fahr-, Spiel- und Gastroangebote gibt es mit tollen Vergünstigungen!

 

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