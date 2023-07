Summer in the City #2: Schnurstracks Kletterpark

Spaß in den Ferien!

Unsere Tipps für die ultimativen Sommertage in Hamburg und Umgebung

OXMOX hat für euch die schönsten Ausgeh-Tipps und Aktivitäten für den perfekten Urlaub zuhause zusammengestellt

Spaß in den Ferien heute mit dem Schnurstracks Kletterpark

6 Parcours und “Frei-Fall-Anlage” mit Sprung aus 13 Meter Höhe

Hier klettert Ihr permanent gesichert, sodass ein Umklinken an den einzelnen Stationen entfällt. Ob mit Familie, Freunden oder als Outdoor-Enthusiast, die Sport- und Freizeitanlage bietet euch die Möglichkeit, bis in die Abendstunden hinein aktiv zu sein. Lasst den Alltag hinter euch, während ihr hoch in den Bäumen klettert.Für Gruppen ab 15 Personen individuelle Termine möglich.

schnurstracks-kletterparks.de