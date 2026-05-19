Fight Cancer Festival 2.0

Dass Krebs eine der größten Geißeln der Neuzeit ist, sieht man leider an jeder Ecke im Alltag. Rechnerisch hat jeder Mensch in Deutschland entweder selbst oder im Familien- oder Freundeskreis mit Krebs in irgendeiner Form zu tun oder zu tun gehabt. Unzählige Initiativen und Einzelpersonen sammeln Spenden für Krebstherapien, Hospize oder auch letzte Wünsche erkrankter. Dennoch fehlt das Geld leider an vielen Stellen und die Lage wird nicht besser.

Man kennt schon Festivals wie das “Fuck Cancer Festival” oder das “Mosh gegen Krebs”, die beiden schon lange Jahre ihre Fans haben und jedes Jahr neue Spendenrekorde einsammelt.

Dem ganzen zur Seite stellen – oder besser, so viel finanzielle Unterstützung schaffen wie nur möglich – wollen zum Beispiel die Macher des FIGHT CANCER FESTIVAL, das in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Hofstube des Gut Blockshagen bei Kiel stattfindet und Spenden für das Hospiz im Wohld sammeln will. Nach der ersten Ausgabe 2025, die rund 200 Personen anlockte und eine beeindruckende Spendensummen von 4200 € einbrachte, möchte man in diesem Jahr natürlich diese Zahlen überbieten. Am Wochenende traf ich mich mit den beiden Organisatoren Sven Borchardt und Andre Preusch-Maidorn auf einen kurzen Plausch. In idyllischer Ruhe mitten in Kiel Hassee plauderten wir über das vergangene erste Fight Cancer Festival, den Plänen und Wünschen für die nächsten Jahre und natürlich über das am 13.Juni stattfindende 2. Fight Cancer Festival.

Dass auch sie leider mit einem eher schleppenden Vorverkauf zu kämpfen haben, wie die ganze Festival-Szene, lässt sie natürlich immer mit einem besorgten Auge auf die weitere Entwicklung schauen. Dennoch: das Festival ist eine Herzensangelegenheit der beiden Musikliebhaber, zumal Sven selbst bereits den Kampf gegen den Krebs führen musste. Organisator Andre hingegen dürfte den Norddeutschen Szenegängern von Bands wie Katerfrühstück, Unified Broken oder auch Das Beben bekannt sein. Entsprechend hochwertig ist auch die Bandauswahl, die 2026 auf die Besucher zu kommt. So sind diesmal dabei:

Giant Haze – Stoner Rock aus Kiel, der wie eine knallharte Melange aus alten Kyuss, Misfits und Yawning Man Songs um die Ecke kommt.

2 Legs Bad – George Orwell lässt grüßen. Zumindest deutet der Bandnamen darauf hin. Hier wird Hardcore in seiner rauhen, ursprünglichen Form durch die Boxen geprügelt. Aber auch wenn die Ursprünge des Hardcore hochgehalten werden, klingen die Jungs aus Aschaffenburg erstaunlich frisch und machen unheimlich viel Spaß.

Herr Fugbaum – Ihr kennt noch das “Tier” von der Muppetshow, das selbst Dave Grohl im direkten Duell an den Drums bezwungen hat? Jetzt stellt Euch noch ne fette Bassline, 2. abgrundtief geile Gitarren und eine sexy- rauchige Whisky Stimme vor, die ihren selbst bezeichneten Motor-Punch Rock in die Menge feuern. Bock? Na dann macht Euch auf was gefasst.

The Waffle House Index – bekloppt, verrückt oder schlichtweg Genial – wie auch immer man den kruden Mix aus Punk, Wave, Project Pitchfork und lässigem Rock ‘n Roll bezeichnen will: die Jungs von der Waterkant hauen hier einen raus, das kein Auge trocken bleibt.

ExSilencio – das Sextett aus Bremen liefert mit druckvollen Riffs, einem flauschigen Sythie Teppich und arschcoolen Breakdowns herrlich frischen Melodic Progressiv Metal ab, getragen von einer kraftvollen wie auch klaren aber doch mystischen Stimme von Sängerin Emma.

Carolina – die Kieler Band mixt gekonnt Rock, Soul und Blues zu einem Cocktail, den man lässig in der Hand, am nächsten Pfeiler gelehnt genießen kann, während die Füße von alleine mit Wippen und der Kopf unbewußt zustimmend nickt. Großartiges Trio mit unheimlich cooler Attitude.

Als Special Guest:

Katerfrühstück – das Trio, das akustisch aufgetischt wird, setzt auf Songs, die alle kennen, ganz in ihrem eigenen sehr coolem Stil dargeboten. Wo Party draufsteht, ist Katerfrühstück drin. So einfach.

Na, ist das nicht was für Rocker, Metaller und einfach alle, die Spaß an handgemachter Musik haben und auch noch etwas Gutes dabei tun können? Denn seien wir mal ehrlich und unverblümt: leider kann es jeden von uns (wieder) treffen, und jeder von uns wäre froh und dankbar, wenn genügend Mittel zur Verfügung stehen, das alles mögliche im Kampf gegen das A****ch Krebs gestemmt werden könnte. Tickets bekommt ihr für 25€ im Vorverkauf HIER , und den solltet ihr auch nutzen, da die Veranstalter auch jetzt noch einfach besser planen können. Aber es wird auch eine Tageskasse geben.

Ein Dank geht jetzt schon einmal an das Gut Blockshagen in Mielkendorf bei Kiel, dass das Fight Cancer Festival ein weiteres Mal hier statt finden darf. Wenn ihr das Gut noch nicht auf dem Zettel gehabt habt, schaut doch mal auf ihrer Webseite vorbei und stöbert ein bisschen durch ihre Angebote.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen