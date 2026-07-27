ELBRIOT 2026

ELBRIOT FESTIVAL 2026 – Hamburg wird wieder zum Treffpunkt der Metal-Szene

Wenn sich am 08. August 2026 die Tore des Hamburger Großmarkts öffnen, ist klar: Die norddeutsche Metal-Gemeinde hat 1 Woche nach dem legendären Wacken Open Air das nächste Highlight vor sich. Das ELBRIOT Festival bringt auch in diesem Jahr internationale Größen und Szene-Lieblinge auf eine Bühne und verspricht einen Festivaltag, der in deieser Form seines gleichen sucht.

An der Spitze des Programms stehen POWERWOLF, die mit ihrer spektakulären Show regelmäßig Tausende Fans in ihren Bann ziehen. Mit SAVATAGE kehrt zudem eine Band auf die Bühne zurück, die Metal-Geschichte geschrieben hat und bereits eine Woche zuvor das W:O:A Publikum begehrte.

Wer es härter mag, kommt bei THY ART IS MURDER und SIGNS OF THE SWARM voll auf seine Kosten, während DANKO JONES, ORDEN OGAN und die WARKINGS das Line-up um weitere musikalische Highlights ergänzen.

Neu dabei ist die Beergarden Stage, die für ausgelassene Festivalstimmung abseits der Hauptbühne sorgt. Mit MAMBO KURT wartet dort ein Publikumsliebling, der seit Jahren beweist, dass Metal nicht nur laut, sondern auch mit jeder Menge Humor und Heimorgel gefeiert werden kann.

Ob eingefleischter Metalhead oder neugieriger Festivalbesucher – das ELBRIOT vereint erstklassige Live-Musik, eine leidenschaftliche Open Air Fangemeinde und die besondere Atmosphäre eines der markantesten Freiluft Events im Norden.

Dank der im Ticket enthaltenen Nutzung des Hamburger Nahverkehrs steht einer entspannten An- und Abreise ebenfalls nichts im Weg.

Tickets bekommt ihr noch an den bekannten Vorverkaufsstellen und Hier.