26. Juni 2026 – 40 Jahre bonprix, 40 Jahre Wandel, Stil und starke Persönlichkeiten: Unter dem Motto „Forty And Fabulous“ feierte die Hamburger Modemarke gemeinsam mit rund 300 ausgewählten Gästen ihr Jubiläum im Curio-Haus. Zu den Feiernden zählten VIPs, Pressevertreter, Influencer sowie Mitarbeitende des Unternehmens, die auf vier Jahrzehnte Markengeschichte zurückblickten.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Premiere des siebenminütigen Kurzfilms „Forty And Fabulous“. Die Hauptrollen übernehmen Nina Bott, Laura Osswald, Oli P., Maria Wedig und Juliette Greco, die die Inszenierung im Rahmen des Abends auch persönlich erlebbar machten. Im Anschluss an die Filmvorführung eröffnete Nina Bott den Abend unter dem Motto „Celebrating 40 in Style“ und begrüßte die Gäste auf der Bühne. Gemeinsam mit Carolin Klar (Managing Director Product, Sourcing & Corporate Responsibility) und Dr. Nicolai Johannsen (Managing Director Marketing) gaben sie einen Einblick in die Welt von bonprix. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Oli P., der mit einer großen Geburtstagstorte auf die Bühne trat und gemeinsam mit den Gästen auf 40 Jahre bonprix anstieß und „Happy Birthday“ anstimmte. Wenig später folgte mit seinem Hit „Flugzeuge im Bauch“ ein emotionaler, nostalgischer Moment. Im Curio-Haus entwickelte sich die Jubiläumsfeier mit Live-Band und DJane insgesamt zu einer durchgehend energiegeladenen Partynacht, in der die Gäste ausgelassen feierten und tanzten. Weitere Erlebniswelten wie die Tarot-Station luden dazu ein, kurz innezuhalten und mit einem Blick in die Zukunft in den Abend einzutauchen. Im „Closet of Confidence“ konnten die Gäste nicht nur die neuen Kollektionen entdecken, sondern auch ihre Wünsche und Ziele für das nächste Kapitel auf einer Karte festhalten, und so Teil einer gemeinsamen Installation voller Mut, Selbstvertrauen und Inspiration werden. Ein weiteres Highlight war die verspiegelte, begehbare XXL-Discokugel, die schnell zum Treffpunkt für den perfekten Glam-Moment wurde und für die Bilder sorgte, die man gerne mit nach Hause nimmt.

Mit „Forty And Fabulous“ feierte bonprix nicht nur sein 40-jähriges Jubiläum. Der Abend würdigte vor allem die Menschen, die die Marke über Jahrzehnte begleitet und geprägt haben – und setzte ein selbstbewusstes Zeichen für Persönlichkeit, Individualität und Lebensfreude in jedem Alter.

Mehr Infos auf bonprix.de