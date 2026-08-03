OXMOX präsentiert: Hamburg-Bandcontest Finale 2026

Von Nasrin Abdul
40. Jubiläum des traditionsreichen Contests
Das 40. Hamburg-Bandcontest Finale findet am Freitag, den 28. August 2026 im Rahmen des Hammer Sommerfestivals statt.
Das Event wird vom OXMOX Stadtmagazin im Hammer Park präsentiert.
- Datum: Freitag, 28. August 2026
- Ort: Hammer Park (Hammer Sommerfestival), Hamburg
- Eintritt: frei!
- Barrierefrei – Das Konzertgelände befindet sich auf Rasen.
Programm:
15:00 –15:35 Uhr The Red Dogs
16:00 –16:35 Uhr Complicen
17:00 –17:35 Uhr Meltdown
18:00 –18:35 Uhr Soulpepper
19:00 –19:35 Uhr Offelmann
20:00 –20:35 Uhr Kaiserwetter
21:00 –21:35 Uhr Gewinnerband