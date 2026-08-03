OXMOX präsentiert: Hamburg-Bandcontest Finale 2026

Von Nasrin Abdul

40. Jubiläum des traditionsreichen Contests

Das 40. Hamburg-Bandcontest Finale findet am Freitag, den 28. August 2026 im Rahmen des Hammer Sommerfestivals statt .

Das Event wird vom OXMOX Stadtmagazin im Hammer Park präsentiert.

Datum: Freitag, 28. August 2026

Freitag, 28. August 2026 Ort: Hammer Park (Hammer Sommerfestival), Hamburg

Hammer Park (Hammer Sommerfestival), Hamburg Eintritt: frei!

frei! Barrierefrei – Das Konzertgelände befindet sich auf Rasen.

Programm:

15:00 –15:35 Uhr The Red Dogs

16:00 –16:35 Uhr Complicen

17:00 –17:35 Uhr Meltdown

18:00 –18:35 Uhr Soulpepper

19:00 –19:35 Uhr Offelmann

20:00 –20:35 Uhr Kaiserwetter

21:00 –21:35 Uhr Gewinnerband