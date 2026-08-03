Hamburger Sommerdom im XXL-Format: Diese Highlights warten auf die Besucher

Von Nasrin Abdul

Norddeutschlands größtes Volksfest läuft noch bis zum 30. August 2026 auf dem Heiligengeistfeld .

Erstmals fünf Wochen Sommerdom: Vom 24. Juli bis zum 30. August 2026 gibt es Fahrspaß, Schmalzkuchen & Co. sowie vielfältige Events zu genießen.

Es ist das größte Volksfest im Norden mit über 250 Schaustellern, dem neuen Fahrgeschäft „Hypnotizer“ und einer verlängerten Laufzeit von fünf Wochen.

Zeiten und Ort

Datum: 24. Juli bis 30. August 2026

24. Juli bis 30. August 2026 Ort: Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg

Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg Montag bis Donnerstag: 15:00 bis 23:00 Uhr

15:00 bis 23:00 Uhr Freitag und Samstag: 15:00 bis 24:00 Uhr

15:00 bis 24:00 Uhr Sonntag: 14:00 bis 23:00 Uhr

Highlights und Extras

Neue Attraktion: Der Fahrgeschäft-Neuzugang „Hypnotizer“ sorgt in 30 Metern Höhe für Nervenkitzel.

Der Fahrgeschäft-Neuzugang „Hypnotizer“ sorgt in 30 Metern Höhe für Nervenkitzel. Feuerwerk: Jeweils freitags um 22:30 Uhr an ausgewählten Abenden (7. August, 21. August und 28. August 2026).

Jeweils freitags um 22:30 Uhr an ausgewählten Abenden (7. August, 21. August und 28. August 2026). Familientag: Jeden Mittwoch gibt es günstige Preise für alle Besucher.

DOM-Bär Bummel

Auf dem Sommerdom sorgt DOM-Bär Bummel wieder für herzliche Momente! Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr mischt er sich unter die Besuchenden, bereit für Selfies und Umarmungen. In der Nähe des Riesenrades versprüht er mit seiner fröhlichen Art gute Laune. Nur bei Regen zieht sich Bummel lieber in seine Bärenhöhle zurück.

Termine für das DOM-Feuerwerk

Auf dem Sommerdom finden vier Feuerwerke statt. Die Feuerwerke beginnen jeweils um 22.30 Uhr und sorgen für spektakuläre Licht- und Farbeffekte über dem Heiligengeistfeld.Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

Termine:

Freitag, 24. Juli 2026

Freitag, 7. August 2026

Freitag, 21. August 2026

Freitag, 28. August 2026

Familientag

Jeden Mittwoch lockt der Sommerdom am Familientag mit besonderen Angeboten: Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäfte bieten bis zu 30 Prozent Rabatt, dazu gibt es attraktive Vorteile in der Gastronomie. Da lohnt sich ein Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens gleich doppelt – Spaß haben und sparen auf dem Familientag.