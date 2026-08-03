„New York Slice Club“: Pizzatempel öffnet in den Alsterarkaden im Big-Apple-Stil

Exklusiver Einblick in den ersten Standort des Gastrokonzepts in der Hamburger City.

120 geladene Gäste testeten das Konzept des neuen Slice Shops unter Volllast und mit satten Beats – OXMOX war dabei!

An der pulsierenden Ecke Neuer Wall / Alsterarkaden wenige Meter entfernt vom Rathaus herrscht hektische Betriebsamkeit. Auf der Fläche mit den Rundbogen Fenstern und dem Blick auf die kleine Alster in der Hamburger City wuseln Servicekräfte neben Gästen herum. Willkommen im „New York Slice Club“. Die Pizzeria eröffnet am Freitag, 31. Juli 2026 seinen Flagship-Store – eine neue Adresse für Pizza-Fans! Für ausgelassene Stimmung sorgte die Newcomer-Band Oswald. Mit melodischem Techno und positiven Vocals und Vibes brachte sie die Gäste zum Tanzen.

Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen blieb auch die Terrasse an der Kleinen Alster über den ganzen Abend voll besetzt.

Hinter den Kulissen gab es über den Abend hinweg ebenfalls zahlreiche besondere Momente: Mehrere Lieferanten und Entwicklungspartner waren zum Opening angereist. Darunter die Mehlexperten von Farina Petra aus Norditalien, die gemeinsam mit dem NYSC-Team intensiv an der Mehlmischung aus fünf verschiedenen Sorten gearbeitet haben.

Durchdesigntes Store-Erlebnis mit New Yorker Genen

Präsentiert werden die Slices in einem Interior, das New Yorker Großstadtästhetik mit der historischen Architektur der Alsterarkaden verbindet. Im Zentrum des Stores steht eine geschwungene, hochglanzpolierte Edelstahl-Theke im Stil klassischer New Yorker Diner.

Im gesamten Innenraum treffen gebürsteter und spiegelpolierter Edelstahl auf fugenlosen Mikrozement, steingraues Leder und Designelemente in der Hausfarbe NY Blue. Die Gestaltung zieht sich bis ins Detail durch: von den Self-Order-Kiosken bis zur Verpackung. Auch die Pizzakartons greifen die visuelle Identität des New York Slice Clubs auf und verbinden Silber mit Blau.

Wir haben beim exklusiven Pre-Opening nicht nur einen Blick auf die Optik geworfen, sondern natürlich auch auf die (digitale) Speisekarte: Die „New York Slice Club“-Pizzen gibt es mit unterschiedlichen Belägen: Margherita, Burrata, Parma und außergewöhnlichen Kombinationen, etwa mit Vodkatomatensoße oder Trufflecream. Einige der Pizzen kommen dabei ohne Tomatensauce aus. Alle Varianten kann man mit zusätzlichen Zutaten gegen Aufpreis individuell am Self-Order-Kiosk konfigurieren. Ergänzt wird das Angebot durch Vorspeisen wie Meatballs, Caeser Salad und Desserts wie Tiramisu oder Cookies. Auch vegetarische und vegane Gerichte sind Teil der Speisekarte.

Adresse: Alsterarkaden 11, 20354 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 11 Uhr bis 0 Uhr

Mehr Infos auf newyorksliceclub.de