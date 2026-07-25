OXMOX präsentiert: Hammer Sommerfestival 2026

Hamm wurde 2025 erneut zur Festivalbühne!

Das Hammer Sommerfestival geht 2026 bereits in die sechste Runde! Vom 20. bis 30. August wird Hamm erneut zur Bühne für Kultur, Begegnung und nachbarschaftliches Miteinander.

Freut euch auf ein buntes Bühnenprogramm auf dem Platz der Kinderrechte (20. bis 23. August). Ab Mittwoch, den 26.08. startet die große Festivalbühne im Hammer Park samt der beliebten Kinderwiese mit täglichen Mitmachaktionen und Workshops. Den Abschluss des Festivals bildet wieder einmal das große Kinderfest am 30. August.