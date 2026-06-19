Sozialer Tag 2026 – „SchülerInnen Helfen Leben“

Eine wunderbare Tradition: das Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand (OGT) reinigt den Strand! Geld verdienen für den guten Zweck und dabei die Umwelt schützen.

Das OGT, die Gemeinde Timmendorfer Strand, die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT), die örtlichen Strandkorbvermieter und das SEA LIFE Timmendorfer Strand reinigen wieder gemeinsam den Strand und setzen somit erneut ein Zeichen zum Schutz der Meere.

17. Juni 2026, Timmendorfer Strand

Über 100 SchülerInnen der vier fünften Klassen des Ostsee-Gymnasiums Timmendorfer Strand reinigten heute in Kooperation mit der Gemeinde Timmendorfer Strand, der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT), den örtlichen StrandkorbvermieterInnen und dem SEA LIFE den Strand. Hierfür wurde jeder der vier Klassen ein Strandabschnitt zugeteilt, den die Kinder mit Müllzangen und Eimern ausgestattet, vom Müll befreiten. Am Ende des Tages wurden insgesamt 5045 einzelne Müllteile gesammelt. Davon bestanden 1999 aus Plastik- oder Metall, 483 aus Papier, 286 aus Glas und 502 Teile konnten der Kategorie Restmüll zugeordnet werden. Abschließend wurde der gesammelte Müll fachgerecht entsorgt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Kinder heute mit so viel Engagement dabei waren und toll geholfen haben. Wir sind sehr froh darüber, diese schöne Tradition auch in diesem Jahr wieder mit Leben zu füllen“, so Andreas Schulz, der General Manager des SEA LIFE Timmendorfer Strand. Auch Silke Szymoniak von der TSNT dankte den Kindern besonders für ihren Einsatz.

Gestaunt haben die Schüler*innen, als ihnen SEA LIFE Biologin Katja Lukoschus erzählte, dass das größte Problem die Langlebigkeit des Mülls ist. Es dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis Sonne, Salzwasser und Wellenbewegungen das Plastik in immer kleinere Partikel zerreiben. Aus der Natur wird es aber niemals ganz verschwinden.

Natürlich wird der Strand von den GemeindemitarbeiterInnen und den StrandkorbvermieterInnen permanent vom Müll befreit, doch anlässlich des Sozialen Tages möchten die Partner mit dieser Aktion auf die Verschmutzung von Gewässern durch Plastikmüll aufmerksam machen und zusammen mit den Kindern der fünften Klassen dazu aufrufen, sich für den Umweltschutz einzusetzen.

Für die geleistete Arbeit erhielten die Klassen neben einer Urkunde auch eine Geldspende in Höhe von 1000€, die der Organisation „SchülerInnen Helfen Leben“ zugutekommt. „SchülerInnen Helfen Leben“ unterstützt Projekte für Kinder und Jugendliche in Nachkriegsgesellschaften und motiviert diese, sich für Demokratie und ein friedliches Miteinander einzusetzen.

Mehr Infos auf visitsealife.com/timmendorfer-strand/