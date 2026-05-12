Summer in the City

Spaß in den Ferien!

Unsere Tipps für den ultimativen Sommertag in Hamburg und Umgebung

OXMOX hat für euch die schönsten Ausgeh-Tipps und Aktivitäten für den perfekten Urlaub zuhause zusammengestellt

OXMOX verlost Freikarten!

Endlich wieder geöffnet

JUMP House Hamburg-Stellingen!

Springen, Turnen, Akrobatik, Basketball, 3D-Völkerball – und das alles auf riesigen Trampolinflächen,

die sogar die Wände einbeziehen. Auf rund 3.000 qm Gesamtfläche erwarten die Gäste neun Spaß- und Actionbereiche.

jumphouse.de/hamburg/stellingen/

SUP CLUB Hamburg

Stand Up Paddling auf der Alster

Hamburgs größte SUP Schule organisiert SUP Kurse, Stand Up Paddel Touren, SUP Trainings uvm.!

Am idyllischen Isebekkanal gelegen, erreichst du vom SUP CLUB aus die beliebtesten Spots der Alster.

supclubhamburg.de/

Hamburger DOM 30.7.-29.8., Heiligengeistfeld

Das größte Volksfest des Nordens findet unter strengen Auflagen statt. Nach heutigem Stand wird auf dem Gelände Maskenpflicht gelten.

Dazu werde es Einlasskontrollen geben, die sicherstellen sollen, dass sich nur maximal 10.000 Besucher gleichzeitig auf dem Heiligengeistfeld aufhalten.

Zugang zum Volksfest sollen nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete mit festem Zeitfenster erhalten.

Volksbühne Festival, Rothenburgsorter Marktplatz

Mit Musical, Oper, Konzerten und Workshops startet die Freie Volksbühne vom 22.7.-08.08. in den Open-Air-Sommer. Am 22.7. um 18 Uhr mit festlicher Operngala Eröffnung! Reservierungen unter

freie.volksbuehne.rbo@gmail.com.

Eintritt frei!

skycradle.wordpress.com/kultursommer-2021/

Das Musical, First Stage Theater, ab 13.08., ab 35,-€

Das First Stage Theater startet mit Footloose nach der langen Pause wieder durch.

Mit Femke Soetenga, Kaatje Dierks, Riccardo Greco und Florian Soyka bringt das First Stage eine hochkarätige Hauptrollenbesetzung auf die Bühne. Mitreißende Songs und Tanzchoreografien, heiße Liebesszenen und eine alles durchdringende, brodelnde Energie – das Musical Footloose begeistert Kritiker wie Publikum seit seiner Broadway-Premiere 1998 und erlangte Kultstatus.

footloose-hamburg.de/

Livemusik unter dem Zirkuszelt

Singer-Songwriter*innen, Kleinkunst und Unplugged – und jede Menge Live-Mucke! Das Brakula veranstaltet wieder

stimmungsvolle Parkplatzkonzerte unter dem Zirkuszelt – in dem sich trocken und pandemiekonform Konzerte genießen lassen.

Mehr Infos auf brakula.de