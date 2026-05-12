Spätsommer-Vibes mit Nordés Gin

Fruchtig, frische Aromatik mit Premium Galicien Gin aus der Albariño-Traube! Mit Botanicals und Ingredienzien die wild wachsend an der galicischen Atlantikküste zu Hause sind.

OXMOX verlost Nordés Gin Flaschen

Sommer, Sonne,

Der neue Signature Drink von LINIE Aquavit vereint LINIE Aquavit mit Ginger Ale, Limette, abgerundet durch süße Heidelbeeren sowie Gurke und ist somit der perfekte Sommerdrink.

OXMOX verlost Mixing at home-Sets bestehend aus 1 3-l-Flasche LINIE Aquavit, 6 Gläser, Barlöffel & Jigger und Denim-Schürze

ANNA FAMOSA – einfach famos!

Ein Hauch von Pfirsich, mit dem Duft von Damaszener Rosen aus der Türkei und einem italienischen Aperitifgeschmack. Eine Hommage an die Lebensfreunde, die Freiheit und die Genusskultur. Cheers!

OXMOX verlost ANNA FAMOSA Flaschen

JACK Apple & Tonic – Harte Schale, weicher Kern

Der 3 % Vol. Newcomer kombiniert erstmals den original JACK DANIEL’S Tennessee Apple Likör mit Tonic Water. Der erste JACK Premixed-Longdrink im 250 ml Slim Can Format.

OXMOX verlost JACK Apple & Tonic Cans ink. Kühltasche