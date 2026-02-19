OXMOX Gastrotipp des Monats Januar: Restaurant Sepideh

Herzliche Gastfreundschaft und authentische persische Küche genießen Hamburger seit nunmehr elf Jahren im Herzen von Wandsbek. Mohammed Sadeghis Familienbetrieb lebt von immer frischesten Zutaten, die mit viel Sorgfalt zu traditionellen Gerichten zubereitet werden. Besonders das Lamm verdient eine Erwähnung: zart, aromatisch und fein ausbalanciert – hierzu empfiehlt OXMOX die hausgemachte Granatapfel-Sauce.

Dazu überzeugen vegetarische Delikatessen, die deutlich mit den Fleischgerichten mithalten können. Das gemütliche Ambiente und die stets freundliche Bedienung schafft eine Atmosphäre, welche die Gäste wie zu Hause fühlen lassen. Fußläufig ist das Restaurant von den Stationen Wandsbeker Chaussee und Wandsbek Markt zu erreichen, Parkplätze in Restaurant-Nähe sorgen für eine angenehme Anfahrt für alle, die mit dem Auto unterwegs sind.

Hammer Straße 5

040 42900376

Mo-So 12-23 Uhr

www.restaurant-sepideh.de