54. Japanisches Kirschblütenfest

Das 54. Japanische Kirschblütenfest in Hamburg findet 2026 Ende Mai statt, mit dem Höhepunkt eines großen Feuerwerks auf der Außenalster am Freitag, den 29. Mai 2026, um 22:30 Uhr .

Ein vielfältiges Japan-Festival mit Kultur, Musik und Tanz wird am Sonntag, den 31. Mai 2026, gefeiert.

Seit 1968 bedankt sich die japanische Gemeinde Hamburg mit dem Kirschblütenfest bei der Hansestadt für ihre Gastfreundschaft. Zum Kirschblütenfest finden ein Feuerwerk über der Außenalster und ein Japan Festival statt.