Hamburgs beste Musikläden: „audioacademy – Musikschule -und Musikhandel“

Im Januar 1993 gibt Dirk Möller seinen ersten Musikunterricht – aus der Studentenwohnung, am Klavier/Keyboard. Er studiert Musikwissenschaft, Germanistik und Geschichte. 1996 kommt ein Versandhandel hinzu. Hier entsteht der Kontakt zu Heiko Maus, dem langjährigen Mitarbeiter der audioacademy.

Möller beschreibt Maus als „musikalische Allzweckwaffe“: kreativ, technisch stark, vielseitig an Instrumenten interessiert und offen für neue Instrumente (Banjo, Mandoline). Möller übernimmt die Ausbildung mit Musiksoftwares und unterrichtet in Klavier. 2000 folgt der Umzug an den S-Bahnhof Langenfelde: die erste Musikschule mit Verkaufsfläche. Der Schwerpunkt liegt auf Lehre.

In dieser Zeit definiert Möller das Berufsbild „Audio-Designer“ bei der Agentur für Arbeit, welche die Fortbildung per Bildungsgutschein fördert. Die Ausbildung setzt auf Musiktheorie mit Hochschulniveau; dieses erreichen die Teilnehmenden in der Regel nach neun Wochen. Das Vermitteln der Kompetenzen in Komposition, der Produktion mit Musiksoftware, Mixing und Mastering sowie Grundlagen der Vermarktung (Film-und Werbemusik, Musikpsychologie, Programmierung/ Vertonung von Websites) stehen hier im Fokus. Neben der Ausbildung sind auch Kurse zu einzelnen Inhalten möglich.

Heute ist die audioacademy Vollsortiment-Handel, etablierte Musikschule und Institut für angewandtes Audio-Design – mit Verkaufsfläche und Lehrräumen in der Bramfelder Chaussee 51 in Bramfeld. Im Unterricht lernen Schüler neben Instrumenten und Improvisation auch Musiktheorie. Im Handel liegt der Fokus auf persönlicher Beratung; preislich positionieren sie sich im Umfeld großer Versandhändler.

Und wenn Andere sagen: „Mit Musik kann man doch kein Geld verdienen“, dann sagt Dirk Möller: „Das wollen wir doch mal sehen!“

www.audioacademy.de | Bramfelder Chaussee 51 | 22177 Hamburg | 040 664280 | dirk.moeller@audioacademy.de