Das neue OXMOX

Der Schneesturm ist überstanden, der Winter hält noch an. Für viele Menschen bedeuten diese Wochen weiterhin eisige Nächte – und genau dann wird Hilfe lebenswichtig. In dieser Ausgabe begleiten wir den Kältebus bei seiner wichtigen Mission.

Wen es bei der Kälte ins Warme zum Mucke machen verschlägt und wer noch die passende Anlaufstelle für das neue Instrument sucht, der ist mit unserem Musikhändler-Special (S.10) gut bedient.

Hier findet ihr Infos zu den besten Läden der Stadt und wo sie zu finden sind.

Für zusätzliche Inspiration sorgen die Giganten der Musikgeschichte: Anlässlich des neuen Albums „B.B. King’s Blues Summit 100“ von Joe Bonamassa haben wir für euch die ultimative B.B. King History (S.22), mit der ihr es euch auf dem Sofa gemütlich machen könnt.

Und damit auch die Musiker unserer Zeit ihren Platz bekommen, kommen hier gleich zwei Exklusiv-Interviews mit Laura Cox (S.18) und Gluecifer (S.20).

Natürlich gibt es für die Mutigen unter euch, die sich bei den Temperaturen raustrauen, wie gewohnt die besten Tipps, um Hamburg auch in dieser Jahreszeit zu genießen. Alle Termine und die heißesten KonzertTipps findet ihr im Heft.

Wir wünschen euch einen warmen und erholsamen Februar!

Euer OXMOX-Team