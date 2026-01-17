History von Monsters of Liedermaching

Monsters of Liedermaching

Wer braucht schon ein Label oder eine Marketingstrategie, wenn man pures Talent, Energie und

eine wie füreinander geschaffene Musikertruppe hat?

Die Monsters of Liedermaching gründeten sich 2003 beim Hamburger Rockspektakel. Dort

waren die Mitglieder als einzelne Acts gebucht – viel besser fanden sie es dann, sich ein paar

Bierbänke zu schnappen, sie nebeneinander auf die Bühne zu stellen und zu sechst eine Show

hinzulegen, die heute nur als legendär gewertet werden kann. Danach musste logischerweise

beschlossen werden, regelmäßig zusammen zu spielen, denn die Chemie zwischen den Musikern

ist unverkennbar. Seitdem spielen sie jedes Jahr (mit Ausnahme von 2014) auf dem Open Flair

und begeistern ihre Fans mit Showeinlagen, die nach wie vor den Jam-Charakter beibehalten

haben. Auf der Bühne performen sie vor allem Stücke, die aus Soloprojekten der einzelnen

Mitglieder entstanden sind. Ihre Diskografie besteht zum größten Teil aus Live-Alben, auf denen

sie die einzigartige Atmosphäre ihrer Auftritte einfangen. Ihr erstes Studioalbum “Für alle”

erschien 2017.

Monsters of Liedermaching, das sind sechs Ausnahmetalente:

Rüdiger Bierhorst: Der Berliner ist auch Solokünstler, wenn er nicht gerade im Duo

“PanneBierhorst” unterwegs ist.

Mehr lest ihr im neuen OXMOX!