History von Monsters of Liedermaching

Monsters of Liedermaching
Wer braucht schon ein Label oder eine Marketingstrategie, wenn man pures Talent, Energie und
eine wie füreinander geschaffene Musikertruppe hat?
Die Monsters of Liedermaching gründeten sich 2003 beim Hamburger Rockspektakel. Dort
waren die Mitglieder als einzelne Acts gebucht – viel besser fanden sie es dann, sich ein paar
Bierbänke zu schnappen, sie nebeneinander auf die Bühne zu stellen und zu sechst eine Show
hinzulegen, die heute nur als legendär gewertet werden kann. Danach musste logischerweise
beschlossen werden, regelmäßig zusammen zu spielen, denn die Chemie zwischen den Musikern
ist unverkennbar. Seitdem spielen sie jedes Jahr (mit Ausnahme von 2014) auf dem Open Flair
und begeistern ihre Fans mit Showeinlagen, die nach wie vor den Jam-Charakter beibehalten
haben. Auf der Bühne performen sie vor allem Stücke, die aus Soloprojekten der einzelnen
Mitglieder entstanden sind. Ihre Diskografie besteht zum größten Teil aus Live-Alben, auf denen
sie die einzigartige Atmosphäre ihrer Auftritte einfangen. Ihr erstes Studioalbum “Für alle”
erschien 2017.
Monsters of Liedermaching, das sind sechs Ausnahmetalente:
Rüdiger Bierhorst: Der Berliner ist auch Solokünstler, wenn er nicht gerade im Duo
“PanneBierhorst” unterwegs ist.
